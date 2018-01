Elindult a pályázat, ami megmentheti az építőipart

Ahhoz, hogy az építőipari növekedés a jövőben is folytatódjon, elindul egy 20 milliárd forintos fejlesztési program a magyar építőipari kis- és középvállalkozásoknak - jelentette be múlt héten Varga Mihály. A várakozásokkal szemben a jelenlegi szakaszban nem a legalább tízfős, hanem csak a legalább húszfős foglalkoztatottsági állománnyal rendelkező cégek indulhatnak. A gépesítést, ezáltal a hatékonyságnövelést segítő beruházási támogatásban részesíthetők köréből kimaradt a tervező cégek egy része, valamint a mérnöki lebonyolítók, ugyanis e tevékenységi körök TEÁOR-száma nem került bele a kiírásba.Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a Világgazdaság megkeresésére elmondta: már folyamatban van a pályázat kiírásáról szóló rendelet módosítása, a nemzetgazdasági miniszter megígérte, hogy rövid időn belül lehetővé teszik a tíz főnél többet foglalkoztató kisvállalkozások kérelmének befogadását is, amit mindvégig képviselt a szövetség. Emellett a felhívásban egyelőre nem szereplő TEÁOR 71.12 és 71.20 besorolású tevékenységekre szintén igényelhető lesz a különböző támogatási intenzitású, akár vissza nem térítendő formában is elnyerhető támogatás.A 2018-2020-ra 20 milliárd forintos feltöltéssel induló pályázati csomag időarányos, azaz idei keretének terhére 2018. szeptember 30-ig kell megkötni a támogatási szerződéseket. A pályázati program kiírása szerint a kkv-k számára legalább 50 millió, legfeljebb 1 milliárd forintos támogatás nyújtható.