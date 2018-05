Elindult a tavaszi LAKÁS 2018: tízezreket várnak a Millenárisra

A szervezők tájékoztatása szerint a vasárnap estig nyitva tartó LAKÁS 2018-on a vezető ingatlanfejlesztők, ingatlanközvetítők, bankok éppúgy megtalálhatóak, mint a kisebb beruházók, közvetítő irodák, illetve az ingatlanpiachoz kapcsolódó szolgáltatók. A kiállítók 65%-a visszatérő, ami kiemelkedően magas aránynak számít.

A - várhatóan - tízezernél is több látogatók között sokan vannak, akik lakást vagy családi házat keresnek, akiket új építésű ingatlan érdekel, és persze olyanok is, akik inkább használt lakásba költöznének. LAKÁS 2018 látogatói választhatnak a legnagyobb hazai bankok, lakástakarékpénztárak és pénzügyi közvetítők számos hitel és pénzügyi termékéből. A CSOK és a 10+10 milliós állami támogatás azoknak is segíthet, akik nemrég még nem is gondolkodtak lakásvásárlásban.

A rendezvényhez idén is kapcsolódik Portfolio Lakás Klub, ahol tapasztalt szakemberek előadásaikban mutatják be az ingatlan-és a hitelezési piac aktuális témáit. Az ingyenesen látogatható előadásokon a látogatók válaszokat kaphat ingatlannal kapcsolatos kérdéseire valamint betekintést nyerhet a piac legújabb trendjeibe.