Elképesztő mennyien akarnak balatoni nyaralót venni

Balogh László vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag ingatlan.com Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Zrt. igazgatósági... Tovább »

Országosan egy év alatt 30 százalékkal növekedett a komoly érdeklődők száma, míg a Balatonnál 20 százalékkal. Mivel a Balaton térségében koncentrálódik a meghirdetett nyaralók egy jókora része, az itt tapasztalt 20 százalékkal élénkebb érdeklődésből arra következtethetünk, hogy az ország többi részén - például Dunakanyar és a Tisza-tó - jóval 30 százaléknál magasabb a telefonhívásokból felmért kereslet a nyaralók iránt.

Az országos piacon belül a legtöbb eladó nyaralót kínáló balatoni piac is csúcsot ért el idén júliusban az ingatlan.com hirdetései iránt érdeklődők számában. A keresletet az ingatlan.com a telefonhívások száma alapján méri fel, amely éves összevetésben 20 százalékkal nőtt tavaly júliushoz képest, a két évvel ezelőtti szinthez képest pedig mintegy 50 százalékkal a Balaton környéki nyaralóknál.szerint a balatoni rekordérdeklődést több tényező indokolja. “Az ingatlanárak emelkedése, a folyamatosan javuló gazdasági kilátások és az alacsony mértékű hitelkamatok arra ösztönzik a nyaralók vevőjelöltjeit, hogy ne várjanak tovább a vásárlással." - fogalmazott a szakértő.Nemcsak az érdeklődők voltak többen júliusban, de az éves országos tranzakciószám is több éves rekordot döntött meg a hónapban. A Duna House becslése alapján kalkulált több mint 14 ezer adásvétel 10 százalékkal volt magasabb a tavaly júliusi értéknél és 27 százalékkal 2016 júliusánál. Egy hónap alatt ennyi adásvétel utoljára 2016 márciusában és májusában történt. Az idei évben összesen már több, mint 91 700 tranzakció ment végbe az egész országban.Az ingatlan.com adatai alapján a Balaton déli partján magasabb kínálati négyzetméterárakkal lehetett találkozni, átlagosan a 350 ezer forintot is meghaladta az eladók által kínált nyaralók négyzetméterára. Az éves áremelkedés is jóval magasabb volt a déli parton, ez azonban inkább annak köszönhető, hogy több új lakóprojektet indítottak el a déli városokban, amik pedig jelentősen felhúzhatták egy év alatt is az átlagos árakat.A Velencei-tónál lévő nyaralóknál is élénk volt az érdeklődés idén júliusban, éves szinten 11 százalékkal, 2016-hoz képest pedig több mint a duplájára nőtt a telefonon érdeklődők száma. Balogh László elmondta, hogy a Velencei-tó mellett lévő ingatlanokat nem csak nyaralónak keresik a vevőjelöltek, hanem a fővárosban élők és dolgozók számára állandó otthont is jelenthet a kedvező közlekedési lehetőségek miatt.