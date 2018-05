Erre vágynak a lakásvásárlók? - A rezsiköltségeket csökkentheti az új rendszer

Csak marketingfogás vagy valóban hasznos az okosotthon?

Vevői oldalról nem mindig egyértelmű, hogy milyen hasznot fog hozni az új lakástulajdonos számára, ha extraként okosotthonná alakíttatja át a lakását. Ha a vásárló saját maga lesz a lakó is, kérdéses, hogy a ráköltött összeg visszajön-e például az energiahatékonyságon keresztül, illetve ha más lesz a bérlő, akkor vajon kiadható-e magasabb áron egy ilyen lakás.arról számolt be, hogy ez a technológia alkalmas arra, hogy pénzt és időt takarítson meg a lakónak. Még lehet, hogy marketingfogásként használják néhány helyen, de mivel minden nagy fejlesztő használja, egy idő után eladhatatlan lesz egy új lakás, ha nem lesz felokosítva. Amikor a tulajdonos energiahatékonysági szempontból úgy dönt, hogy beszerelteti ezt a technológiát, a központi egység már megvan, így ezen felül a biztonsági és a kényelmi eszközök kiépítése, csupán egy kisebb további költséget jelent. A korábbi kábeles kialakítások mellett, már rádiófrekvenciás rendszereket is építenek, így ha bővítésre lenne igény, vagy maga a rendszer fejlődne, akkor az eszközök kialakíthatóak az új igényeknek megfelelően is.elmondta, hogy régebben még a luxusházakban volt elterjedt, míg mára a legtöbb nagy lakóprojektben már okosotthonokat alakítanak ki. Az árazás drámaian csökkent, a több milliós költségek helyett már néhány százezres kiadásról beszélhetünk egy 50 négyzetméteres lakás esetében. Kérdést inkább az jelenthet, hogy mennyire fogják tudni használni a vásárlók, mennyit kell még érnie a technológiának.

Általában a középkategóriát 8-10 funkciós okosotthon rendszerre lehet mondani, amelynek kialakítása 300-600 ezer forint közé esik, de persze ha több érzékelő, vagy egyedi kívánságok is felmerülnek, ez az összeg könnyen változhat. Mivel a lakással kapcsolatos kiadások egy jelentős aránya rezsiköltség, ha a rendszer segítségével csak 10 százalékot is lehet megtakarítani, pár év alatt visszajöhet a rendszer ára.

is egyetértett azzal, hogy az okosotthon kialakítás ma még versenyelőnynek számít, de nagyon gyorsan alapkövetelmény lesz a lakásokban. Ahogy ez a technológia egyre könnyebben elérhetővé válik, több árkategóriára is lesz szükség.Arról, hogy miként lehet egyy ilyen rendszer felépítését és költségeit elképzelni,beszélt.úgy látja, hogy bár marketing szempontból jól hangzik a kifejezés, ha két hasonló projekt közül kell választania az ügyfélnek és az egyik rendelkezik okos funkciókkal, a másik viszont nem, a vásárlási döntést nem ez a funkció fogja elsősorban meghatározni.

Mi változik még az új lakásoknál?

A konferencia első szekciójában már részletesen kifejtették a véleményüket és a várható piaci változásokat a szakértők az áfa-kérdés kapcsán. A kedvezményes áfa visszaállítása mellet egy másik költségnövelő faktor az új lakásoknál a 2021-től életbe lépő energetikai szigorítások. Az új lakóházaknál figyelni kell arra, hogy a ház energiafelhasználásának 25 százaléka megújuló energiaforrásból származzon, amivel természetesen egy projekt tervezési fázisában is számolni kell. Így már azoknál a projekteknél is, amelyeket idén, vagy jövőre kezdenek el tervezni, ez egy további költségnövekedést jelent a fejlesztők számára, ami az eladási árakban is meg fog jelenni. Kiss Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem egyszerű 25 százalék megújuló energiát találni egy lakóházhoz, de az egyik ilyen megoldás lehet a levegő-levegő hőszivattyús fűtés- és hűtésrendszer. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lesz se gázkazán, se gázfűtés, és radiátorok sem, mert ezzel a technológiával csak alacsony hőfokot tudnak előállítani, amivel nem lehetne felfűteni a radiátorokban lévő vizet. Mivel az új minőségi követelmény a használatbavételi engedély feltétele, így a 2021-ben elkészülő lakásoknak, ennek már meg kell felelni. Mayer Róbert hozzátette, hogy az okosotthonok kialakítása azért is hasznos, mert az ilyen típusú fűtésrendszert támogatni lehet az okos rendszerek technológiájával. Szimler Szabolcs azt is elmondta az új fűtési és hűtési megoldások kapcsán, hogy már az értékesítésben is érezhető például egy mennyezet fűtés, vagy hűtés kialakításának az előnye.