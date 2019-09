Ezek ma az ország legkisebb eladó lakásai - Te vásárolnál ekkorát?

9 négyzetméter, 14,9 millió forint

A felmérés az ismertebb ingatlanirodák és hirdetési portálok kínálatát vette alapul, kiszűrve azokat a lakásokat, ahol a megadott alapterület a képek alapján feltehetően elírás volt, vagy belső képek híján nem volt megállapítható. A fennmaradó lakások közül mutatjuk be az öt legkisebbet.Budapest VII. kerületében található az a 9 négyzetméteres földszinti lakás, amit közel 15 millió forintért kínálnak. A Keleti pályaudvar közelében található ingatlant főként befektetési célra ajánlják, a közös költség vízfogyasztással együtt 4 ezer forint havonta. A tulajdoni lap szerint azonban az ingatlan raktár besorolású, így ez csak készpénzes vásárlók számára lehet opció.

Forrás: Ingatlan.com

9 négyzetméter, 10,9 millió forint

Forrás: Ingatlan.com

8 négyzetméter 13,5 millió forint

Tulajdonostól eladó ez a szintén VII. kerületi, ugyancsak 9 négyzetméteres lakás, amihez egy 6 négyzetméteres galéria is tartozik. A kínálati ár az előzőnél valamivel kedvezőbb, 10,9 millió forint, négyzetméterár tekintetében azonban még így is jelentősen magasabb, mint a környék átlaga.Érdemes kiszámolni, hogy jó befektetés lenne-e egy ilyen lakás megvásárlása. Az alapterület és az ár alapján 1,2 milliós négyzetméterár jön ki, a kérdés, hogy milyen hozamot lehetne a kiadással elérni. 5 százalékos hozam eléréséhez például havi 50 ezer forintos bérleti díj kellene, 60-80 ezer forintért azonban már egy többszobás lakásban is bérelhető szoba.Budapest V. kerületében a Vámház körúton található az alábbi 8 négyzetméteres lakás. A hirdetésben itt is hangsúlyozzák, hogy alacsony rezsivel kell számolni. A kínálati ár itt közel 1,7 millió forint négyzetméterenként, de cserébe egy teljesen felújított helyiséget kapunk.

Forrás: Ingatlan.com

8 négyzetméter 12,5 millió forint

Bő másfél milliós négyzetméteráron kínálják azt a XII. kerület zöldövezeti részén található félemeleti minigarzont, amihez egy galéria is hozzá tartozik. A helyiségben egy beépített mini-konyhát is kialakítottak, a fürdőszoba azonban egy szinttel lejjebb helyezkedik el, de használata kizárólagos.

Forrás: Duna House

7 négyzetméter, 13 millió forint

A legkisebb eladó lakás 1,85 millió forintos négyzetméterár mellett az I. kerületben, a Krisztina körúton van. Az első emeleti lakás mindössze 7 négyzetméter, de egy galéria ehhez is hozzátartozik.

Forrás: Otthon Centrum

IN Budapest 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19 142 db lakás

22.6 - 32.25 m2 alapterület Átadás:

2020 Év vége 25.9 - 34.9 M Ft Ajánlatot kérek

Látható, hogy az aktuális lakáskínálatban egészen apró ingatlanok is előfordulnak, melyeknek - méretükből adódóan - a kínálati áruk is alacsonyabb, fajlagosan azonban kimondottan drágának számítanak. Befektetőként nézve az látszik, hogy ezekkel sem feltétlenül lehet magasabb hozamot elérni, mint más, nagyobb méretű lakásokkal, így azoknak lehet érdemes ilyenben gondolkodni, akik mindenképpen a belvároshoz ragaszkodnak, de nem tudják kifizetni a nagyobb méretű lakások magasabb árait.