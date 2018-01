Hogyan lehet 10 milliókkal kevesebbért házad? - Megmutatjuk!

Megoldás lehet a pár lakásos projekt?

De mennyit jelent mindez pénzre fordítva?

Az új lakásokat és lakásépítéseket terhelő áfacsökkentés és a CSOK támogatási összegének megemelése komoly változásokat hozott a telekpiacon is. Egyrészt a hirtelen beinduló építkezésekhez nagyon sokan kerestek telket, amin a házat meg is valósítják. Nem csak családi házat építők, hanem a fejlesztők is egymással versenyeztek. A hirtelen megugró kereslet hatására nem csak a telkek fogyatkoztak meg, de az árak is jelentősen megnövekedtek. Vagyis nem csak nehezebb lett a dolga azoknak akik most fognának családi ház építésbe, de sokkal mélyebben is kell a zsebébe nyúlnia is.Jellemző, hogy a még könnyebben megfizethető kategóriába tartozó telket inkább "madárcsicsergős" környezetben, a város szélén lehet találni, ahonnan azért nem feltétlenül egyszerű a későbbi munkahelyre járás, vagy nincs a közelben iskola, óvoda. Közelebb a városhoz azonban már könnyen 60-70-90 millió forintokat is elkérnek egy maximum 1000 négyzetméteres telekért.Van egy mód azonban arra, hogy megkapjuk a családi ház érzést, de jelentősen alacsonyabb vételárat kelljen kifizetnünk. Természetesen ezért azonban meg kell kötni bizonyos kompromisszumokat. Először is a telekterületünk jelentősen kisebb lesz, mintha önálló telket vásárolnánk. Egy ikerházhoz jellemzően 200-300 négyzetméter körüli kert tartozik. Szintén jelentős különbség, hogy ikerház esetén nem tudjuk teljesen elszeparálni magunkat a szomszédtól, hiszen közös falunk lesz vele. Még gondosan kivitelezett zajvédelem mellett is lehetnek átszűrődő hangok, és a közelség miatt többet is találkozhatunk velük.Megnéztük, hogy a jelenleg hirdetett telekárak miként mozognak Budapesten, ezután szintén megvizsgáltuk az adott kerületben meghirdetett 2-3-4 lakásos projektben található lakások esetében milyen áron kínálják az otthonokat a fejlesztők. A saját ház esetében 350 ezer forintos négyzetméterenkénti építési költséggel számoltunk, illetve 110 négyzetméteres ház építését feltételeztük. Ezt hasonlítottuk össze a projekteket jellemző fajlagos árakkal.

A gyűjtésből kiderül, hogy meglehetősen magas árakkal kell szembe néznie annak, aki telket keres ma Budapesten, minél beljebb található az adott ingatlan, annál inkább. Egy közel 700 négyzetméteres területet a II. kerületben a Nagykovácsi úton 35 millió forintért hirdetnek, míg ugyanekkora területért a Pálvölgyben 89 millió forintot kérnek. A pesti oldalon ennél azért sokkal kevesebbért is lehet telket vásárolni, a XVIII. kerületben például 500 négyzetméteres telekhez 23 millió forintért is hozzá lehet jutni.Ezen összegek kifizetése után azonban csupán egy telekkel rendelkezünk, még ki kell fizetnünk a ház felépítését. Egy 110 négyzetméteres otthon esetében 350 ezer forintos négyzetméterenkénti építési költséggel számolva még 38,5 millió forintot kell kiadnunk. Így még az alacsony árazású környékeken is 55-60 millió forintba kerülhet egy önálló családi ház, a budai oldalon pedig bőven 100 millió forint (akár 130-190 millió forint) lehet egy ház ára.

Ezzel szemben egy 2-3-4 lakásos projekt esetében, jóval megfizethetőbb árakkal találhatják magukat szemben a lakásvásárlók. Budán a II. III. és XI. kerületekben például 50-80 millió forint közötti áron lehet lakáshoz jutni, Pesten pedig már 28-40 millió forint közötti összegből lehet a XVII, XVIII. és XX. kerületekben kis kerttel rendelkező ikerházat vásárolni.Összességében ugyan egy ikerház vagy sorház nem adja vissza teljes mértékben egy önálló családi ház érzését a sok 10 milliós különbségeket elnézve azonban, sokak számára jó alternatívát jelenthetnek, ha családi házban szeretnének élni.