Hol és milyen lakást vegyünk, ha nem akarunk melléfogni?

Mikor vegyünk lakást?

A magyarok jellemzője, hogy nem szívesen költöznek, így hosszú időre lesz az otthonuk általában egy lakás, amit megvásárolnak. Egy 15 évig történő egyhelyben maradás például egyáltalán nem számít túlzott elvárásnak, sőt sokan ennél is több időt töltenek egy-egy otthonukban. Mindez azért is fontos, mivel minél hosszabb ideig lakunk egy lakásban, annál kevésbé vagyunk kitéve a lakáspiaci ciklusoknak.Jó hírünk van a most lakásvásárlást fontolgatóknak, a hazai piac számai szerint egy 15 évig megtartott lakás a legtöbb esetben jó döntésnek bizonyulhatott a rendszerváltást követően.

Budapest különösen jó helyzetben van most

Németvölgyi Residence További képekért kattints a képre!

A fővároson belül sem mindegy, hogy hol vásárolunk!

Megnéztük, hogy 1992 óta milyen reálhozamokat biztosított a lakásvásárlás Magyarországon, mennyit nyert vagy vesztett, az, aki a különböző években 15 évre vásárolt lakást. A reál lakásárak változását mutatja be az előbbi ábra a vásárlás éve szerint, a tizenöt évvel későbbi árak alapján. Az elérhető adatok alapján pedig elmondható, hogy jó döntésnek bizonyult 1992 és 2002 között a lakásvásárlás, mivel 15 évvel később pozitív reálhozammal lehetett túladni az otthonokon. Az árak jövőbeli alakulását ugyan nehéz megjósolni, de végeztünk előremutató számításokat 2018-ra 5, 2019-re 4 és 2020-ra 3 százalékos nominális lakásár változást, és 3 százalékos inflációt valószínűsítve.Ez alapján azt mondhatjuk, hogy a beköszöntött válság miatt a 2003 és 2005 között vásárolt ingatlanok tulajdonosai ugyan már sokkal rosszabbul járhattak egy 15 évvel későbbi értékesítésnél, mint a korábban vásárlók, a reálhozam azonban még mindig a pozitív tartományban maradt, vagyis összességében ekkor sem bizonyult rossz döntésnek a vásárlás. Amennyiben az emelkedés még 2021-2022-ben is kitart, (3%-os drágulás és infláció mellett), a még a válság előtti csúcson vásárolt lakások is pozitív reálhozamot hozhatnak 15 évvel későbbi értékesítésnél. Összességében a múltbeli adatok alapján tehát nem bizonyul rossz döntésnek a lakosság számára a lakásvásárlás.A lakáspiaci felívelés kétsebességgel zajlik Magyarországon, a nagyvárosok, azon belül is különösen Budapest jelentős lakásár-emelkedést tapasztal, míg a vidéki községekben csak enyhébb drágulás figyelhető meg. A fővárosban 2013 végétől kezdődően szinte megduplázódtak a lakásárak, míg országos viszonylatban a növekedés "csak" 55 százalékos volt. Mindez azt is jelenti, hogy különösen jól jártak azok, akik a válság mélypontján vásároltak lakást. A nagyvárosok és Budapest jövőbeli lakásár-változásának kilátásai továbbra is kedvezőek, a különbség talán valamennyire csökkenhet a kisebb térségekhez képest, ha mérséklődik az emelkedés az eddig felkapott térségekben, de hosszú távon a nagyobb városok - ide értve Budapestet is - kedvező munkaerőpiaci jellemzői sokakat vonzhatnak oda letelepedési céllal, ami nagyobb lakáspiaci kereslettel is járhat.Budapesten belül sem mindegy azonban, hogy hol vásárolunk. Érdemes tekintettel lenni a város fejlődési irányaira. A legjobb helyszínek közé a felértékelődő városrészek tartoznak, vagy azok, amelyek egy esetleges későbbi válság esetén is őrzik értéküket. Ez utóbbiak közé tartoznak a budai elit kerületek, a XII. kerületnek például a válságban is megvolt a maga kereslete a zöld környezet vonzereje miatt. A felértékelődő helyszínek között olyanokat keressünk, melyekhez valamilyen köz- vagy magánfejlesztés kapcsolódik, például új irodagócpont alakul, közlekedésfejlesztés történi, vagy pedig tömeges lakásépítések alakítják át a környék arculatát. Ilyen lehet például a Kelenföldi pályaudvar környéke, ahová a 4-es metró megérkezése is jelentős változásokat hozott, de a tervezett bevásárlóközpont és irodafejlesztések miatt még további átalakulás előtt állhat.

Milyen lakást vegyünk?

A XI-XII. kerület határán épülő Sasad Liget Lakóparkban már 26 milliótól kínálnak új építésű lakásokat, a befejező 6. ütemben. Egy ilyen lakásba történő invesztálás nemcsak rövid, hanem hosszútávon is jó befektetést jelenthet tulajdonosának, hiszen az elit kerületekben az ingatlanok árai nagyobb mértékben emelkednek és kiadni is magasabb összegért lehet a lakást.

A Biggeorge Property Zrt. által fejlesztett ingatlanprojektek megfelelő választást jelenthetnek azoknak, akik megbízható, tőkeerős fejlesztőtől szeretnének ingatlant vásárolni. Amennyiben fontos, hogy a lokáció értékálló legyen, a budai oldalon, a XI-XII. kerület határán elhelyezkedő Sasad Liget vagy a XII. kerületi Stromfeld Aurél úton épülő Németvölgyi Residence lehet az ideális választás.

TÁMOGATOTT TARTALOM A cikk megjelenését a Biggeorge Property Zrt. támogatta.

A helyszín kiválasztása után fontos kérdés, hogy pontosan milyen is legyen az adott ingatlan, amit megvásárolunk. Itt is érdemes azt megvizsgálni, hogy milyen típusú lakásokra volt a múltban és milyenekre lesz a jövőben igény. A vásárlók ízlése változik, például ma már kevésbé vonzóak a garzonlakások, sokan szeretnének inkább 1 + fél szobás, vagy legalább egy hálófülkével rendelkező lakásban lakni. Ez az irány vélhetően a jövőben sem változik meg, így inkább érdemes egy kicsit többet áldozni a vásárlásra, és nagyobbat venni. Fontos a jó elrendezés, és fekvés, ezeken ugyanis nem nagyon lehet a későbbiekben sem változtatni. Ma már egyre többeknek van igénye arra, hogy legalább egy kis erkéllyel rendelkezzen az adott ingatlan, amit szintén érdemes mérlegelni, amikor lakást keresünk.Nem mindegy az sem, hogy miből épült az adott ingatlan, bár az elmúlt években a panelek a reneszánszukat élik, és a tégla lakásokhoz képest jelentős felértékelődésen mentek keresztül, a gépészeti rendszereik továbbra is nagyon rossz állapotban vannak, aminek a felújítását már nem sokáig lehet elodázni. A régi tégla lakások esetében is fontos a házak állapota, a lakást ugyanis fel tudjuk ugyan újítani, de egy egész ház renováláshoz már az ottlakó közösségre van szükség. A felújítás elmaradása esetén pedig hiába költünk rengeteget a lakásunk luxus módon történő felújítására ennek értékéből rengeteget levonhat a rossz állapotban lévő épülettömb.Sokan kedvelik az újszerű lakásokat is, itt is azonban érdemes figyelni a minőségre, a 2000-es évek elején épült házak ugyanis, sok esetben a minőség terén erősen kívánni valót hagynak maguk mögött. Ez pedig nem csak ott élve jelenthet plusz kiadásokat, de a későbbi értékesíthetőséget is hátrányosan befolyásolhatja. A ház és a lakás állapota vélhetően egy teljesen új ingatlan megvásárlása esetén számít a legjobbnak, itt is azonban érdemes figyelni. Mindenképpen megbízható fejlesztő projektjében vásároljunk!