Hőszigetelés, tetőjavítás, ablakcsere - Megnéztük a legnépszerűbb felújításokat

Felújítások

A jelentős ciklikussággal együtt jár, hogy az ingatlanok állapotának romlása is hasonló mintázatot követ. A nagy lakótelepek pótlása vagy rekonstrukciója hirtelen egyszerre válhat szükségessé, ami igaz a 60-70-80-as évek "Kádár-kockáira" is. Az előbbiekben említett ingatlanokat pusztán újak építésével lehetetlen lenne pótolni: a tömeges állami lakásépítések korszaka megismételhetetlennek tűnik, a bontások számos egyéb problémát vetnének fel. Nem csak új ingatlanokkal újulhat meg a lakásállomány, felújításokkal jelentősen növelhető az épületek élettartama. A lakásállomány minőségének egyik kulcsfontosságú tényezője, hogy a lakosság milyen mértékben valósít meg felújításokat az otthonában.Magyarországon az elmúlt 10 évben alig akadt olyan lakóingatlan, ahol ne végeztek volna valamilyen felújítást, mindössze a teljes hazai lakásállomány 12 százaléka esetében nem nyúltak hozzá az épülethez vagy lakáshoz sem kívül, sem pedig belül a KSH legfrissebb Miben élünk felmérése szerint. Vagyis a válság és a gazdasági nehézségek ellenére a lakosság igyekezett javítani vagy legalább megőrizni az otthona állapotát.

Klikk a képre!

Forrás: FHB, KSH

További munkálatokra is szükség van

A legtöbben elsősorban a belsőre koncentráltak, azon belül is arra, hogy otthonuk állapotát szinten tartsák, így a lakás karbantartását célzó munkát 3,25 millió lakásban végezték el, vagyis a lakások 84 százalékánál a KSH által 2016-ban végzett felmérés szerint. Ezen belül a legnépszerűbb munkának a festés, mázolás és a tapétázás számított, több mint 3,14 millió lakásban, de sok helyen végeztek csempézési, burkolási munkát vagy parketta és padlószőnyeg cseréjét-felújítását is.A lakóingatlan-állomány élettartamában főként az épületekhez kapcsolódó felújításoknak van nagy szerepe, melyek az adott ingatlan megfelelő állékonyságát és energetikai jellemzőit, valamint a modern elvárásoknak történő megfelelését biztosíthatják. A KSH átfogó felméréséből kiderül, az elmúlt éveket jellemző magas felújítási hajlandóság ellenére további munkálatokra is szükség van az épületeken a lakók szerint. A családi házak és panel épületekben található lakások kétharmadánál szükségesek ilyen munkálatok, a tégla lakások estében valamivel kevesebb, de itt is közel 60 százalékos a felújításra váró lakások aránya.Az elvégzendő munkák közül kiemelkedik a hőszigetelés, melyet a panel és téglalakások, illetve a házak esetében is a leginkább szükséges munkálatnak gondolnak lakóik, a családi házak közül ez közel 1,2 milliót érint, a téglalakások és panelek közül is 500 ezer körüli a számuk. A nyílászárókat például a családi házak 34%, a panelek 30% és a téglalakások 28 százalékán cseréltetnék ki.

Klikk a képre!

Forrás: FHB, KSH

A lakosság tehát nem csak látja a hibákat, de tenni is szeretne a javulásért. A következő 3 évben- a KSH becslése szerint - a lakosság további jelentős felújításokat tervez, melynek köszönhetően 900 ezer lakás kerülhet jobb állapotba.