Igazi aranybánya? - Ennyit kereshetnek havonta, akik belevágnak a lakáskiadásba

Milyen bevételre lehet számítani egy rövid távú lakáskiadásnál?

Egymást generáló folyamat volt, a belvárosi részek és a bulinegyed környékén lezajló lakásár-emelkedés, valamint a rövid távú lakáskiadás számának a növekedése. Ahogy elindultak felfelé az V., VI. és VII. kerületben (is) az árak és felpörgött a budapesti turizmus, egyre több befektetési célú vásárló jelent meg, akik belevágtak a magas hozamokkal kecsegtető rövidebb, vagy hosszabb távú lakáskiadásba. A belvárosi lakások iránti megnőtt kereslet ismét felfelé tolta a környék lakásainak az árát, illetve az igazán hiánycikknek számító telkek sem lettek olcsóbbak a főváros belső részein.Budapesten az airbnb-s szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2017-ben megközelítette a 1,5 milliót, ez mintegy 35 százalékos növekedésnek felel meg 2016-hoz képest, a Colliers International elemzése alapján. (A 2018-as adatokra egyelőre még várni kell.)A hotelekben eltöltött éjszakák száma 7,2 százalékkal emelkedett 2017-re, ezzel elérve a 8,9 milliót.2017 első kilenc hónapja és 2018 ugyanezen időszaka között az V. és VII. kerületben 20 százalékkal, a VI. kerületben 15 százalékkal nőtt a lakóingatlanok ára, az OTP Értéktérképének adatai alapján.Az Airbnb foglalások erős területi koncentrációt mutatnak, a V., VI., VII. kerületben történt a budapesti foglalások 69 százaléka. Ezeken a területeken a bérbeadók a szobaárak tekintetében is magasabb árszintet tudnak elérni, mint a kevésbé népszerű kerületekben. Ugyanakkor az is jól látszódik, hogy Airbnb kereslet továbbra sem számottevő a város többi kerületében.

Az Airbnb foglalások területi megoszlása (2017), forrás: Colliers International, Hotelschool The Hague

A rövid távú kiadásnál a legnépszerűbb kerületekben, illetve városrészekben, vagyis Erzsébetváros, Terézváros, vagy a Belváros lakásainál az így elérhető átlagos napi árak 18- 20 ezer forint között alakultak tavaly decemberben.

Az Airdna adatai alapján ebben az időszakban Budapesten 65 százalékos kihasználtsággal, jelenleg mintegy 10 600 aktív hirdetés közül válogathatnak a szállóvendégek (az adott nap statisztikái alapján). Aki pedig ezen a csatornán hirdeti meg a belvárosi lakását, a nyárinál kisebb forgalmú decemberben is átlagosan 296 ezer forintos bevételre tehetett szert, egy lakás kiadásával. Erzsébetvárosban ez az összeg 310 ezer, Terézvárosban 318 ezer, az V. kerület belvárosi részén pedig 326 ezer forint volt egy hónap leforgása alatt. Ebből a havi bevételből persze még le kell vonni olyan kiadásokat, mint a rezsi, esetleg az amortizációs költség, a parkolóhely biztosításának költségei (egyes kerületekben), illetve az adózás. Utóbbi esetében amikor valaki rövid távra adja ki a lakását, akkor a tevékenysége már az egyéb szálláshely-szolgáltatás kategóriába tartozik, vagyis adózási szempontból üzletszerű gazdasági tevékenységet végez. Az ingatlantulajdonosok általában adószámmal rendelkező magánszemélyként végzik ezt a tevékenységet, de többféle forma és adózási mód közül választhatnak.Az év egy nyári hónapjában természetesen ennél jóval magasabb értékekre számíthat egy tulajdonos, Budapest egészét nézve augusztusban például 20 ezer forintos napi ár, 87 százalékos kihasználtság és 447 ezer forintos havi átlagos bevételről árulkodnak az adatbázis statisztikái.

Hogyan állunk a régió fővárosaihoz képest?

A használt lakások kiadása mellett, a lakásépítési kedv visszatértével, a belvárosi helyszíneken is több olyan projekt kapott helyet, ahol az ingatlanok jelentős részét a fejlesztők nem titkoltan befektetési célú lakásvásárlóknak tervezik értékesíteni. Sokan azért vásárolnak új ingatlant a belvárosban, mert egy fix összegre szeretnék kiadni, kalkulálnak egy bekerülési költséggel, illetve járulékos költségekkel, mint illeték, bútorozás, amortizáció stb. és ehhez rendelnek egy bérleti díjat. Ezek alapján számolnak megtérülést, ami egy belvárosi lakásnál lényegesen magasabb, mint a jelenlegi kamatok, körülbelül 6-8%, amely függ azonban attól, hogy mikor és hol vásárolt a vevő, valamint hogy kinek tudja kiadni. Az új lakásokat drágábban lehet megvenni, a hozamnak azonban nem kell feltétlenül csökkennie emiatt, ha a kiadás során az új lakások felára ezt tudja fedezni.Az új építésű lakások előnye lehet a rövid távú kiadások során, hogy az Airbnb-t érintő szabályozás vagy változtatás nem az új építésű piacot fogja érdemben befolyásolni, ez sokkal inkább a használt lakások, társasházak problémája lehet, ahol mondjuk egy házban csak néhány lakást adnak így bérbe és ez a lakóközösséget valamilyen szempontból zavarja. Akadnak olyan társasházak is, melyek a szervezeti és működési szabályzatukban igyekeznek tiltást rögzíteni a rövid távú lakáskiadás ellen. Az új építésű házakban a hasznosítási arány akár 70-80% is lehet, és már eleve a megépítés során lehet úgy tervezni, majd utána úgy építeni, hogy a kiadhatóságot (pár napra turistáknak, hónapokra külföldi diákoknak, munkavállalóknak) elősegítse és a tulajdonosoknak is biztonságot nyújtson, mint pl. 24 órás recepció, kamerarendszer, beléptető, vagy társasház alapító okirati szabályok.Az aktív hirdetések számát tekintve Budapest pár ezerrel marad el Prága, mintegy 12 800 darab ilyen jellegű szálláshelyeinek a számától. A hazai fővárosban több, mint 10 600 aktív Airbnb hirdetés volt 2018 legvégén, ami leginkább a budapesti turizmus fellendülésének, és ebből kifolyólag magas hozammal kecsegtető rövid távú lakáskiadásnak köszönhető. A napi ár ugyanakkor Budapesten volt az egyik legcsekélyebb a vizsgált országok közül, átlagosan 18,2 ezer forintos áron kerültek kiadásra az ingatlanok éjszakánkét, a takarítási díjat is beleszámítva. Bécsben például, ez az összeg több mint 50 százalékkal magasabb, mint Budapesten. Az átlagos decemberi kihasználtság a régióban hasonlóan alakult - Ljubljanát leszámítva - ezek 65 és 77 százalék között váltakoztak az egyes országokban.A kihasználtság és a napi átlagárak alapján, tavaly év végén, 296 ezer forintot kereshettek a lakástulajdonosok Budapesten, míg a hasonló hirdetésszámmal rendelkező Prágában ez 413 ezer, Bécsben pedig 511 ezer forint volt.A régión kívül, kiragadva egy délebbre és nyugatabbra fekvő várost, még ennél is aktívabbak azok a tulajdonosok, akik a lakásukat rövid távra adják bérbe. Barcelonában mintegy 17 700 aktív hirdetést tartalmaz az adatbázis, a havonta elérhető átlagos bevétel pedig 493 ezer forint körül alakult a tavalyi év végén. Barcelona egyébként jellemzően a legkeresettebb turistacélpontok között van, így nem annyira meglepő, hogy a budapestinél bőven több mint a másfélszeresét kereshetik meg havonta a lakástulajdonosok, még úgyis, hogy decemberben csupán 51 százalékos kihasználtság volt jellemző a katalán városra.