Így spórolhatsz milliókat, ha családi házat építesz

Szakmai körökben egyöntetű a vélemény, hogy a jövőben tovább növekszik a felújítások aránya a hazai lakáspiacon. A különféle állami támogatások is ösztönzik ezt, de az nem mindegy, hogy a felkínált forrásokkal mennyire hozzáértően gazdálkodik az, aki hozzájut az ilyen pénzekhez. A felújítás kulcs mozzanata az előkészítés, a folyamat tervezése, beleértve a műszaki, a kivitelezési és a pénzügyi tervezést. A megfelelő anyaghasználat és a komplett rendszerek beépítése hosszútávon kifizetődő, még akkor is, ha első ránézésre drágábbnak tűnnek a külön álló alkotóelemeknél.

A jogszabályok változása miatt mindig előzetesen informálódjunk arról, hogy a tervezett felújítás engedély köteles, bejelentés köteles, vagy engedély nélkül végezhető. Általánosságban elmondható, hogy egy tető héjazat cseréhez, vagy külső hőszigeteléshez, nyílászáró cseréhez nem kell engedélyt kérnünk, de ha már a beépített alapterületen, vagy az épület geometriai méretein változtatunk, ahhoz már nagy valószínűséggel építész tervezőt, vagy akár statikust és más szakági tervezőt is be kell vonnunk. És a helyi előírások, védettség, építési környezet is befolyásolhatják, hogy milyen engedélyeket kell beszereznünk."Ha kialakultak bennünk a ház felújításával kapcsolatos alapvető elvárásaink és eljutunk a tervezőig, akkor az például elvárható az építésztől, hogy pontosan megjelölje az adott műszaki megoldáshoz legjobban illő anyagot, rétegrendeket illetve rendszereket, legyen szó falazatról, tető- vagy szigetelő rendszerről - mondta Miheller Gábor, a tetőrendszereket gyártó BMI magyarországi ügyvezetője. Érvelését azzal támasztotta alá, hogy az ilyen alapos kijelölések segítenek a költségvetés megtartásában és könnyítik a kivitelező munkáját is. Tapasztalatai szerint még mindig sok olyan családi házas építkezés, felújítás zajlik, ahol hiányzik ez a fajta alaposság."A megrendelő sokszor - tévesen - úgy véli, hogy elég az egyszerűsített leírás, néha az igényeit felmérő tervező is efelé tolja. Továbbá azt hiszi, hogy jól jár azzal, ha majd menet közben beszerzi az éppen akkor legolcsóbb anyagokat, így olcsóbb lesz a teljes felújítási számlája. Ez azonban rendszerint rossz döntéseket szül, s végül egy nem átgondolt, egymáshoz kevésbé illeszkedő műszaki megoldásokat és anyagokat tartalmazó munka lesz belőle, ráadásul nem garantált az ellenőrzött minőség sem, mint a gyártók által kínált rendszerek esetében." - fejtette ki, megtoldva azzal, hogy például a szigetelésnél nem azt kell nézni, hogy hány centiméter szigetelő anyagot használunk, hanem az, hogy egy jó anyagválasztással mennyivel kevesebb lesz a rezsi.A BMI országosan több száz építőanyag kereskedővel áll kapcsolatban. Folyamatosan arra ösztönzi őket, hogy objektív műszaki tanácsokkal lássák el a vevőket."Kiépítettünk egy átfogó mistery shopping rendszert, ezzel ellenőrizzük, hogy valóban elmondják-e ezeket az objektív érveket és érdemi választ adnak-e a vevőkben felmerült kérdésekre. Kifejlesztettünk egy e-learning programot is a kereskedők számára." - mondta, utalva arra is, hogy kiemelten figyelnek a termék adatlapokon megjelölt információk valóságtartalmára. "Ezt mi az átlagnál sokkal szigorúbban kezeljük, az eredmények hosszas, akár több évig tartó tesztek alapján alakulnak ki, s ezekhez következetesen tartjuk magunkat. A vevőmegtartás másik záloga a termékgaranciák felmutatása és érvényesítése, szerintünk ez a jövő hosszútávon". A cég a kereskedőkön kívül egy 150 fős kivitelezői hálózattal is együttműködik, ezek közül rendszeresen ajánl ellenőrzött minőségben dolgozó, magastetők építésére szakosodott vállalkozókat.Az alapos előkészítés és a tervezés, a minőségi anyagok és rendszerek alkalmazása tehát milliós hasznot hoz. Jön a kivitelezés megtervezése. Könnyebb a helyzet, ha generálkivitelezővel szerződünk, így nem kell az alvállalkozókkal bajlódni. A generálkivitelezőnél azonban feltétlenül ellenőrizni kell a referenciákat. Számoljunk azzal, hogy a vállalkozási szerződés aláírása és a munkák befejezése között a tervezettnél jóval hosszabb idő is eltelhet, ezért számítsunk eleve 30-40 százalékkal nagyobb végső költségekre, mert a mai munkaerőhiányos időben könnyen elcsúszhat a kivitelező. "Ebben a túlpörgetett lakásépítési és felújítási hullámban, amikor a szakemberhiány miatt erősen romlik a minőség, kitüntetett szerepe van a műszaki ellenőrnek. Sőt, én nem elégednék meg a kivitelező emberével, egy második, független ellenőrt is fizetnék, így legalább munkafázisonként is lehetőség lenne a felülvizsgálatra, legyen szó gépészetről, tetőépítésről vagy szigetelésről. Arról nem is beszélve, hogy az ellenőr által pontosan dokumentált állapot a menet közbeni kivitelező váltáskor is jól jön" - érvelt a cégvezető.