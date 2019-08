Ilyen egy alternatív lakhatási forma: tengeri konténerekből készült minilakások

A tervek alapján az egyszobás stúdiólakások 26 négyzetméteresek lesznek, amiket diákoknak adnának bérbe, vagy akár szociális lakásként is kiadhatnának. Az építészstúdió elmondása alapján azért választottak konténereket a lakások kialakításához, mert ezzel alacsonyan tarthatók a kivitelezési költségek, nem kell hozzá további anyagokat legyártani és az újrahasznosítás miatt a környezettel is jót tesznek. Emellett a város kihasználatlan helyeinek a beépítése és rehabilitációja is megvalósul a projekt elindításával.

A konténerlakásokat egymás mellett hosszában, de eltolva helyezik el, így minden lakónak lesz két kisebb területe, tornáca, közvetlenül a bejárat előtt, illetve a konténer hátsó részénél. A belső elrendezésnél a hosszúkás formából adódik, hogy egymás mellett helyezkedik el a nappali, a konyha, külön a fürdőszoba és hátul egy hálószoba, ahonnan a hátsó tornácra juthatnak ki a lakók. Az egész konténert belülről szigetelik, hogy a fűtési költségek alacsonyak maradjanak, a tetőket pedig növénytakaró fogja borítani.

IN Budapest 1077 Budapest, Rottenbiller utca 17-19 142 db lakás

22.6 - 32.25 m2 alapterület Átadás:

2020 Év vége 25.9 - 34.9 M Ft Ajánlatot kérek

Az ilyenfajta alternatív lakhatási forma nem számít újdonságnak, egyelőre azonban ritka, hogy nagyobb számban épüljenek konténerlakások. Nagy előnye, hogy kisebb költséggel és sokkal gyorsabban felépíthető, mint a téglából készült hagyományos lakások, azokhoz hasonlóan viszont itt is megoldható az ingatlan közművekbe történő bekapcsolása, ami után a konténer akár összközműves házként is használható. A konténerháznak az előnyök mellett ugyanakkor vannak hátrányai is a hagyományos építéssel szemben. Az egyik ilyen a szerkezet élettartama. Hiába stabil ugyanis a vázszerkezet, magas pártartalom esetén a fémrészek hamar rozsdásodni kezdenek, illetve a nagy és gyakori hőmérséklet-ingadozás is hamar kikezdi az anyagát. Az sem mindegy a használt konténereknél, hogy mit szállítottak benne korábban.