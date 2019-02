Íme az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

Március 29-31. - Lakás 2019 Kiállítás!!! Látogass el a pénteki Lakás Klub Extra programjára, ahol megtudhatod az újlakás-piaccal kapcsolatos aktuális fejleményeket, külön körbejárva az elérhető fizetési konstrukciókat, az engedélyezési folyamatokat, a CSOK várható átalakításával kapcsolatos lehetőségeket, akárcsak azt, hogy a mostani piaci környezetben mik jelentik a legnagyobb kockázatokat és kihívásokat a kivitelezés vagy a lakások értékesítése során.

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A 2018-as "Az 50 legbefolyásosabb személy a hazai ingatlanpiacon" kiadványunkban bemutattuk azokat, akikről a leginkább szólt a 2018-as év, és akik várhatóan jövőre is a legfontosabb szereplői lesznek mind a lakóingatlanok, mind a kereskedelmi ingatlanok hazai világának, legyen szó befektetésről, bérbeadásól, üzemeltetésről, fejlesztésről vagy akár kivitelezésről. 2017-ben az év legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplőjének az építőipari munkást neveztük meg, 2018-ban azonban ez a cím, az ingatlanpiacot érintő számtalan törvényi és szabályozási változtatás miatt (például elővásárlási jog világörökségi helyszínen, lakásáfa, lakástakarékok, SZIT-ek szabályozása) az ÁLLAM-ot illeti. Most pedig nézzük a teljes listát.Az OTP Ingatlan Zrt. vezérigazgatója.A Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója és igazgatótanácsának tagja.A Property Market Kft. ügyvezető igazgatója.Az S Immo budapesti leányvállalatának vezetője.A Diófa Alapkezelő igazgatója.A Graphisoft Park létrehozója.Az Atenor Csoport magyarországi igazgatója.A Duna House tulajdonosai.A Redwood Holding alapító tulajdonosa.Az MNB-Alapítványok elnöke.A Cordia Zrt. vezérigazgatója.A Jones Lang LaSalle budapesti irodájának ügyvezető igazgatója.A Futureal csoport alapítója és társtulajdonosa.Kiemelt beruházások kormánybiztosa.Market Építő Zrt.A CPI Ingatlan Csoport magyarországi részlegének országigazgatója.A CA Immo magyarországi irodájának ügyvezetője.A Városliget Zrt. vezérigazgatója.A HB Reavis magyarországi cégcsoportjának ügyvezetője.A Konzum Nyrt. elnöke.Az Indotek Group vezérigazgatója.A Prologis magyarországi igazgatója.A CBRE magyarországi ügyvezető igazgatója.A Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója.A B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója és tulajdonosa.A Horizon Development vezetője.Az Immofinanz magyarországi részlegének vezetője.A Biggeorge Property Zrt. alapító-tulajdonosa.A CTP Management Hungary Kft. országmenedzsere.A Wing elnök-vezérigazgatója.A Cushman & Wakefield magyarországi ügyvezető igazgatója.Az Erste Alapkezelő Zrt. igazgatótanácsának elnöke.A Ceetrus magyarországi vezetője.A Budapest Airport ingatlangazdálkodási igazgatója.A GTC Magyarország Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatója.A Raiffeisen Evolution magyarországi ügyvezetője.Az Eston International tulajdonosa.A Mellow Mood csoport tulajdonosai.A Market Építő Zrt. alapító tulajdonosa.Az Infogroup ügyvezetője.A Futureal cégcsoport kereskedelmi és irodafejlesztésekért felelős vezérigazgatója.A BDPST Group tulajdonosa.A Colliers International magyarországi irodájának ügyvezető igazgatója.Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.A TriGranit vezérigazgatója.A BIF Nyrt. igazgatótanácsának elnöke.A Strabag Property and Facility Services Zrt. vezérigazgatója.A Graphisoft vezérigazgatója, a Nemetschek SE igazgatósági tagja.A Wallis Zrt., a Wing Zrt. és a Graboplast Zrt. tulajdonosa.A Waberer's International Nyrt. alapítója.