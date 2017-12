Ismeretlen cégek, amik uralják a világ lakáspiacát

A legnagyobbak

A legnagyobb hazai ingatlanközvetítő cégek nevét mostanra mindenki ismeri, a nemzetközik közül azonban gyakran még a legnagyobbak neve is ismeretlen lehet. A Smartasset cikke alapján összegyűjtöttük a legismertebb nemzetközi ingatlanfranchise cégeket, amelyek legtöbbje az Egyesült Államokból indult, mostanra azonban számos országban jelen vannak.A Real Estate Maximums rövidítéséből RE/MAX-nak elnevezett cég az egyik legismertebb nemzetközi ingatlanhálózat a világon. Az 1973-ban alapított cégnek mára több mint 100 ezer értékesítője van világszerte és mintegy 100 országban, 6800 irodával van jelen. A teljes bevétele 2015-ben elérte a 177 millió dollárt, a tiszta nyeresége pedig 44 millió dollár volt. A cég jelentőségét mutatja az is, hogy a világ legsikeresebb franchise cégeit bemutató franchisedirect.com listáján a 11. helyen szerepel.78 országban, 7400 irodával és 101 ezer értékesítővel rendelkezik a Century 21 nevű ingatlanfranchise. A céget Kaliforniában, 1971-ben alapították, a globális franchise listán a 33. helyen van.Az egyik legrégibb ingatlanokkal foglalkozó cég az 1906-ban alapított Coldwell Banker. Mára közel 50 országban, 3000 irodával van jelen és a világ franchise listáján a 66. helyen szerepel.A top 100 legsikeresebb franchise között a fent említett három ingatlanos cég mellé negyedikként a Property Management Inc. is bekerült, ami a 99. helyen áll.

Magyarországi példák

Mennyiért csatlakozhatunk?

A texasi alapítású cég 1983 óta 150 ezerre növelte ingatlanközvetítői számát, amivel mostanra a legnagyobb ügynökséggé vált. Az Austinból egyetlen irodával induló cég két év alatt - 1985-re - 72 főre növelte értékesítőinek számát, jelenleg már 700 városban van jelen.A Realogy, a Century 21, a Coldwell Banker és a Sotheby's International Realty anyavállalataként működik, 1971-ben alapították. Mostanra az Egyesült Államok mellett Japánban, Németországban és Szaúd-Arábiában is vannak irodái.Az 1976-ban alapított Sotheby's International Realty franchise terjeszkedése csak 2004-ben indult, az értékesítései között viszont nagy arányban vannak több millió dolláros kategóriába tartozó luxusingatlanok. A cég olyan távolkeleti országokban is képviselteti magát, mint a Fülöp-szigetek vagy Thaiföld.A Barbara Corcoran általalapított cég 1995-ben az elsők között jelent meg az interneten, sikerét részben ennek, részben a cégvezető sajátos befektetési stílusának köszönheti. A cégnek jelenleg 25 irodában 1900 értékesítője van.A Camden Property Trust ingatlanfejlesztésben és -kezelésben sorolható a legnagyobbak közé. Az Egyesült Államokban országszerte 55 ezer lakóingatlan áll a tulajdonukban és a jövőben további bővítéseket terveznek.A céget 1978-ban indította el a Meredith Corporation, az USA egyik vezető média és marketing vállalata, ami azóta az ingatlanpiac egyik legnagyobb márkájává vált. 2008-ban a vállalat egy új franchise-rendszert hozott létre, ezzel segítve a jövőbeli növekedést.A Sumitomo Real Estate a Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.-n belül a japán Sumitomo Csoport része. Japán mellett az Egyesült Államokban is vannak irodái.Az első ingatlanfranchise-ok közel két évtizedes múltra tekintenek vissza Magyarországon. A két legismertebb - a Duna House és az Otthon Centrum - mellett az OTP Ingatlanpont, a City Cartel, a Tecnocasa, az Immo1, a Smartingatlan vagy a GDN említhető. A továbbiakban a Duna House példáján keresztül nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak egy hazai ingatlanfranchise-ban, akár a tulajdonos akár az új belépők szempontjából.A Duna House esetében a belépési díjak 500 ezer és 5 millió forint között mozognak a település függvényében. Az iroda berendezése, felszerelése nem igényel extra költségeket, vagyis ugyanannyiba kerül, mintha a partner egy független ingatlanirodát rendezne be. Ez mérettől függően várhatóan 1-3 millió forint. A működési költségek a rezsin túl a royalty, illetve egy havi minimum díj, mely szintén területtől, illetve a partner forgalmától függ.Az internet térhódításával az ingatlanszakma komoly változásokon ment/megy keresztül, változik a közvetítők szerepe, amivel a Duna House is tartja a lépést. A tőzsdén jegyzett ingatlanos csoport egyedi értékesítési technikával működik, hatalmas adatbázissal rendelkezik, amiből minden partner profitál a keresztértékesítések során. Oktatási rendszerünk igazi biztonsági háló, folyamatos fejlődést biztosít értékesítőinknek és vezetőinknek - mondta elTermészetesen az érdeklődőkkel többször és több vezetőnk találkozik a csatlakozási folyamat során. Mivel vannak olyanok, akik aktívak szeretnének lenni a napi működés során és vannak befektetőink is, a feltételek nem sablonszerűek. Fontos a kölcsönös szimpátia, a dinamikus vállalkozói szemlélet, a rugalmasság és hogy a leendő partnerünk értse a piacot és a marketing fontosságát. Ezen túl lényeges a kiterjedt kapcsolati háló, valamint a tőkeerős háttér megléte. Az iroda leendő értékesítési vezetője számára pedig vezetőképző programot biztosítunk, amely során megismeri az ingatlanértékesítési folyamatot, a hálózaton belüli működést, a kiválasztási és képzési rendszerünket, valamint vezetői készségét fejlesztheti, tapasztalatát gyarapíthatja - tette hozzá a szakértő.