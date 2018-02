Képtelenség tartani a határidőt - Az új lakások 80 százalékánál csúszik az átadás

Tovább emelkedik a lakásépítések száma

2017 második félévében 4800 új társasházi lakást adtak el Budapesten. Az első hat hónap 4300-as darabszámával együtt az egész éves értékesítési volumen így 9100 lakást ért el, amire 2006 óta nem volt példa. A legtöbb lakást, közel 2700-at a XIII. kerületben adták el tavaly, amit a XI. kerület követ 1600 ingatlannal. A 900-as darabszámmal büszkélkedő IX. kerülettel együtt ez a három városrész adta az összes értékesítés közel 60 százalékát. Bár a 2003-2006 közötti csúcsidőszakban az eladott új építésű lakások száma éves szinten meghaladta a tízezret, a 2012-es mélypontkor mindössze 1500 ingatlan talált gazdára."A közel 9000, várhatóan megépülő új budapesti ingatlan több mint kétszerese a tavalyinak, ráadásul adatbázisunkban már most tízezer feletti megépülő lakást látunk 2019-re is. Addig tehát mindenképpen kitart a lakásépítési lendület" - mondta el

Mi lesz, ha megszűnik a kedvezményes áfa?

Egyre több a csúszó projekt

Az OTP Jelzálogbank adatbázisában nagyjából a beruházások 80 százalékában kellett fél év alatt legalább egy negyedévvel kitolni a várható átadás dátumát.

A kérdés ugyanakkor, hogy mi lesz a 2016-ban eredetileg négyéves időtávra bevezetett ösztönzőkkel. Ha 2020-tól újra 27 százalékra emelkedik az új lakások áfája, az további áremelkedést generál és félő, hogy ez a mostani keresleti boom végét jelentené.Fejlesztési potenciál pedig bőven van még Budapesten. Az OTP Jelzálogbank adatbázisában jelenleg 72 olyan beruházás szerepel, 14 ezer lakással, amelyek megépítését a sajtóban vagy honlapjukon már bejelentették a beruházóik. Nagy részük átadásával azonban csak 2019 után lehet számolni, és az értékesítésük sem kezdődött még el. Ha az áfaszint maradna 5 százalékon, és a kereslet is kitartana a mostani szinten, ezek hamar aktivizálódhatnának.A még mindig magas keresletet a legjobban az mutatja, hogy a lakások legnagyobb részét továbbra is már az építkezés alatt eladják. A rögtön költözhető készlet mindössze 280 lakást számlál a fővárosban, ami rekordalacsony szintet jelent. Az épülőfélben lévő lakások közül jelenleg 4900 keresi tulajdonosát, további 3 ezer esetben pedig úgy árulják a lakásokat, hogy még el sem kezdődött az építkezés.A piaci boom egyik árnyoldalaként említett jelenség, miszerint az eredetileg meghirdetett átadási dátumhoz képest, elsősorban az építőipari kapacitáshiány miatt egyre több épület átadása késik, nem légből kapott.Emellett arról is egyre több esetben hallani, hogy a növekvő építőipari költségek mellett a beruházók és kivitelezők tapasztalatlansága, illetve a 2019 végi dátum miatti kapkodás minőségi problémákat eredményez az új lakásoknál. Érdemes tehát alaposan tájékozódni vásárlás előtt, és utánanézni mind a beruházó, mind - ha már ismert - a kivitelező cégnek.Ez a körültekintés amiatt is indokolt, hogy a vásárlók egyre több pénzt kénytelenek áldozni egy új lakás megvásárlására. A tavalyi nagyjából 550 ezer forintos budapesti átlag négyzetméterár után az idei átadású új lakások átlagára 620 ezer forintos négyzetméterár közelébe emelkedhet, 2019-ben pedig már 660 ezres átlag négyzetméterár várható. Az I., II., V. és XII. kerületekben viszont az új lakást keresőknek mostanra hétszámjegyű - vagyis 1 millió forint feletti - négyzetméterárakra kell számítaniuk.