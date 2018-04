Két lakásprojektjét is elhalasztja a Cordia

Érdekel, mit hoz a jövő a lakáspiacon? Kíváncsi vagy, hogy érinti a lakásáfa kérdése a most zajló lakásfejlesztéseket? Jelentkezz a május 4-én megrendezésre kerülő Portfolio Lakás Konferencia 2018-ra, ahol a piac legnagyobb szakértői értékelik a témát! ÁTTEKINTÉS

Földi Tibor vezérigazgató Cordia Magyarország Zrt. Földi Tibor a Futureal Csoport lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó leányvállalata, a Cordia Zrt. vezérigazgatója. 2000-ben a lakóingatlanokkal foglalkozó részleg igazgatójaként került a Futureal Csoporthoz, ezt... Tovább »

Felfüggesztette két projektjét a Cordia. A jelenleg mintegy 2000 lakást építő cég a Grand'Or és a Centropolitan nevű belvárosi projektjeit halasztotta el. A projektek átütemezéséről még az előszerződések megkötése előtt döntés született, a regisztrációs szerződéssel rendelkező ügyfeleket a napokban értesíti a cég - mondta el, aki a május 4-én megrendezésre kerülő Portfolio Lakás Konferenciának is előadója lesz.Az építési engedélyezési folyamat során, a több szomszédos épülettel rendelkező foghíjtelkekre készített terveket számos ponton meg kellett változtatni, aminek hatására az átadási határidő és az alaprajzok is módosultak - tette hozzá a vezérigazgató. A mostani kapacitáshiány miatt a 130-150 lakásos társasházak átlagos építési ideje 20 hónapról 24-26 hónapra nőtt, így legkorábban 2020-ban történhet meg az átadás. A szakemberhiány miatt felhígult szakma következtében a korábbiaknál gyakrabban kell utólagos javításokat végrehajtani az épületeken, ami szintén késlelteti a projekteket.Mivel a lakásáfa 2019 év végi határideje miatt minden fejlesztő próbálja befejezni projektjeit, ezért a hiány nemcsak a kivitelezői, hanem az engedélyezési oldalon is jelentkezik, a hivatalokban a korábbiakhoz képest meghosszabbodott és bonyolultabbá vált az ügyintézés. Noha a magas kereslet miatt a mostani piaci környezetben minden fejlesztőnek az lenne érdeke, hogy a lehető legnagyobb sebességgel pörgesse a projekteket, úgy tűnik, egyre többen érik el a kivitelezési kapacitásaik maximumát, ami alól már a legnagyobb fejlesztők sem képeznek kivételt.