Koji László: áfakedvezmény kellene a lakásfelújításra is

Nem tudom, hogy az építésgazdaságért felelős kormányzat mennyire érzékeli a jelenséget, mindenesetre mi most megszólaltatjuk a mozdonysípot, mert csak közös erővel fordítható kedvező irányba a folyamat. Mivel ez a kör a legkevésbé felkészült megrendelők irányába mozog, ott kell változást elérni, azaz a megrendelőket kell felkészíteni.

Legfeljebb 3 és fél ezer külföldi állampolgárt foglalkoztat az építőipar. A cégek zömmel a belső piacról, más ágazatokból, közfoglalkoztatotti körből szereztek új dolgozókat. Igaz, sajnos 90 százalékban olyanokat, akik sosem dolgoztak az építőiparban, olyan, be sem tanított segédmunkásokat, akik képesek vasbetonszerelésre tornacipőben megjelenni. A munkafegyelem, az elvárható magatartás és a munkaegészségügy ismeretlen ebben a körben. Míg tavaly a létszám nőtt, az idén a teljesítményre kell megtanítani az új foglalkoztatottakat - hívta fel a figyelmet a szakember.Nem csak Európa más részein van lakhatási krízis, már Magyarországon is efelé megyünk és ebben nem csak az van benne, hogy a szükségesnél egymillió lakással kevesebbet újítottunk fel, és 150 ezerrel kevesebbet építettünk az elmúlt tíz évben. Lakhatási krízisen nemcsak társadalompolitikai szempontokat értek, hanem műszakiakat is. Nem újítanak fel, és nem építenek annyi lakást, amennyi műszakilag és az életminőség szempontjából szükséges lenne.Az 5 százalékos újlakás-áfa részleges meghosszabbításával sikerült 2023-ig kisimítani a kivitelezés várható torlódását, de a szakértő szerint ezek az intézkedések még nem elegendők ahhoz, hogy a lakásépítés mértéke változatlan maradjon. Minden olyan esetben is szükség lenne a forgalmi-adó visszatérítés lehetőségére, amelyben nem 5 százalékos áfával tudjuk befejezni a kivitelezést, ahogyan a lakásfelújítás 5 százalékos áfájára is.Utóbbi mindkét krízist kezelné, egyrészt ugyanis feszesebbé tenné az elvárásokat a magánmegrendelői piacon ha ragaszkodnának az írásos szerződésekhez, valamint a legális, számlákon keresztüli pénzmozgáshoz. Magasabbra kerülne a léc a magánfelújítások és az új építések területén is. Az áfakedvezmény a lakhatási krízist is enyhítené, mert azokat is támogatáshoz juttatná, akiknek nincs elég forrásuk a tisztességes lakásfelújításhoz - vélekedik Koji László.