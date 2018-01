Lakásárak és jövedelem? - Mutatjuk, hogy mennyivel emelkedtek

2014 közepétől egyre nagyobb léptékben nőttek a nominális árak, majd 2015 végétől az éves növekedési ütem 12-15 százalék között ingadozott. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki pár éve lakásvásárlásra adta a fejét, minden évben közel 15 százalékkal növelte az ebből származó vagyonát. Mindezzel párhuzamosan a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelme is növekedett, ám ennek mértéke jócskán alulmaradt a lakásárak növekedési ütemével szemben. Az elmúlt két évben 5 százalék alatti értékeket számoltak, majd először 2017 második negyedévében sikerült ezt a határt átlépni.

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



Mindezek mellett a munkanélküliség tartósan csökkent, a munkaerőpiaci kilátások is kedvezőbbek lettek az elmúlt évben. A lakásberuházások szempontjából fontos tényező, hogy milyenek a várakozásaink a jövedelemszintekkel kapcsolatban, erre a kedvező munkaerőpiaci helyzet és a stabilan növő reáljövedelmek együttesen pozitív hatással voltak. A hitelezési folyamatok is tovább támogatták a kereslet élénkülését és ezáltal a lakáspiacot is pörgették.