Létezik egy hely Magyarországon, amit messzire elkerült a válság

Válságállóságban az első

Újra nő a Balaton iránti érdeklődés, ami nemcsak a szolgáltatások javuló színvonalában, hanem az épített lakások minőségében is megmutatkozik. Társasházi lakások tekintetében, az ingatlan.com adatai alapján, legalább 700-800 új lakással lehet számolni a Balaton-parti településeken. A terepen dolgozó ingatlan szakértők, értékesítők azt mondják, hogy a teljes kínálat, nyilvánvalóan ennél magasabb számot mutat, hiszen tapasztalataik szerint csak Siófokon és környékén legalább ezerre tehető az új lakások száma. Az épülő ingatlanok többségében partközeli telkeken találhatóak és sok esetben saját stranddal rendelkeznek. A jó elhelyezkedés - és az építési költségek emelkedése - viszont az árakban is megmutatkozik. Az északi parton az 550-600 ezer forintos átlagos négyzetméterár nem sokkal marad el a budapestitől, míg a délin az 500 ezer forintot közelíti az átlag, noha vannak olyan projektek, ahol a legjobb lakások négyzetméterára az 1 millió forintot is eléri.A Balaton azon kevés helyek egyike Magyarországon, ahol a válság alatt sem következett be jelentős árcsökkenés. A partmenti településeken a legrosszabb évben is csak 10 százalékkal voltak alacsonyabbak az átlagárak a 2008-as csúcsértékekhez képest, a vízhez közelebbi utcákban pedig néhány százalékos ármozgástól eltekintve egyáltalán nem volt visszaesés.

Északi-part

Déli-part

Balatonfüreden egy 60 négyzetméteres új lakás átlagosan 32-40 millió forint között van, elhelyezkedéstől és felszereltségtől függően. Balatonalmádiban és Keszthelyen viszont már 25 millió forintért is vásárolhatunk hasonló méretű új lakást, ennél olcsóbban viszont ekkora lakást az északi parton csak a használtak között találunk.A Déli-parton jellemzőbbek a nagyobb méretű társasházak, Siófokon és Balatonlellén is van egy-egy 150 lakásos projekt, de például Balatonbogláron vagy Balatonfenyvesen kisebb társasházakban is kínálnak jó minőségű lakásokat."A balatoni projektek kapcsán - fejlesztőként - azt a vásárlóközönséget érdemes megcélozni, aki saját közvetlen vízparttal rendelkező, panorámás ingatlanra vágyik. Nem minden esetben éri azonban meg a felkapott partszakaszok méregdrága apartmanjaiba beruházni, érdemes körülnézni, racionális döntéseket hozni, feltenni a kérdést, hogy mennyit ér egy saját partszakasz, a közvetlen vízpart, a nyugodt környezet. Vevőink sok esetben a nyugalmat, az infrastruktúrát helyezik előtérbe és emellett sokan vannak, akik befektetésként tekintenek az ingatlanra és egyszerre akár 2-3 nyaralót vásárolnak. A Balaton partján épülő projektjeink esetében kimeleten foglalkozunk a befektetőkkel is, profi nyaraló üzemeltető céggel állunk az olyan vevők rendelkezésére, akik ebben látnak potenciált." - mondta el

Továbbra is népszerű a Balaton

"A Balaton-parti ingatlanok továbbra is keresettek a magánszemélyek körében. Általánosságban elmondható, hogy az egy vagy több gyerekes családok azok, akik végül potenciális vásárlóvá válnak. Mivel többségük a saját megtakarításaikat felhasználva, önerőből vásárol, ezért különösen óvatosak a lakás kiválasztása során. A vásárlók mindössze 15-20 százaléka jelezte, hogy bankhitelt vesz igénybe a vásárláshoz." - mondta el"Szeptemberben kezdtük el a Balatonfenyvesen épülő Fenyves Beach Residence nyaralók értékesítését. A vásárlói kedvet nagymértékben ösztönözte az előértékesítési kedvezmény, mellyel az ügyfelek 15 százalékkal a tényleges eladási ár alatt juthattak hozzá a nyaralókhoz. Az ingatlanok többsége szeptemberben - az értékesítés kezdetét követő 2-3 héten belül már elkelt. Októberben és novemberben is folyamatosan nőtt az érdeklődés a projekt iránt, melynek eredményeképpen a nyaralók kétharmadát már értékesítettük." - tette hozzá

Építőipari kihívások

Fenyves Beach Residence Vízparti elhelyezkedés

Nyugodt környezet

Befektetőként 7-10 százalékos elérhető hozam

Főszezonban akár napi 30 ezer forintért bérbe adható lakások

Karácsonyi akcióban már 20 millió forint körüli áron

A legtöbb balatoni ingatlan kapcsán, helyszíntől függően, a most befektetett pénz, egy lassuló ingatlanpiacon is biztosan meg fog térülni és nem kell attól tartani, hogy ha eladásra kerül későbbiekben az ingatlan , veszteséget realizál a tulajdonosa

A térségben való vásárlás mellett szól az is, hogy a következő években jelentős összegeket tesz bele a Balaton fejlesztésébe a kormány, melynek eredményeként a vízparti ingatlanok árai tovább emelkedhetnek, így a döntést nem érdemes sokáig halogatni

"A munkaerőhiány erősen lelassította az utóbbi időben a beruházások befejezését. A csalódások, meg nem valósult vásárlások, a komoly pénzügyi veszteségek arra késztetik a potenciális vevőket, hogy megbízható cégekkel szerződjenek le, éppen ezért felértékelődött a referenciák minősége és mennyisége is. A cég működésében nem okozott még soha gondot a piacon egyre jelentősebben mutatkozó munkaerőhiány, köszönhetően annak, hogy a cégcsoporttal közvetlen munkaviszonyban álló kivitelező csapattal dolgozunk." - összegezte a tapasztalatokat a tulajdonos.Címlapkép forrása: MTI/Lakatos Péter