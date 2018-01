Magyarok tízezrei örülhetnek! - Csökkennek a bérleti díjak Londonban

London 2017-ben 3,1 százalékkal csökkent a lakások bérleti díja az előző évhez képest, ugyanakkor a csökkenésben némi lassulás figyelhető meg, ami azt jelezheti, hogy a kereslet és kínálat közötti egyensúlytalanság némileg mérséklődött.

A piac továbbra is aktív, ami egyrészt az alacsonyabb árazású ingatlanok iránti keresletből fakad, mely elsősorban a kisebb lakások felé irányul, másrészt a szuper-prémium bérlők is aktívak a piacon. Az iskolákhoz való közelség továbbra is meghatározónak számít a bérlői döntések között a családok esetében, a nemzetközi bérlők elsősorban a legjobb nemzetközi iskolák körzeteit preferálják.