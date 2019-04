Még mindig nincs megállás a lakáspiacon: egekben a vásárlói érdeklődés

Péntek délutántól vasárnapig volt látogatható a nyolcadik alkalommal megrendezett Lakás Kiállítás, ahol úgy tűnik, a kereslet még mindig erős a lakáspiacon, mintegy 11 ezer volt ugyanis a látogatók száma a háromnapos kiállításon.

A kiállító fejlesztők közül többen új projekteket, lakóparkokat is bemutattak, a Biggeorge Property itt jelentette be az Óbudára tervezett Waterfront City lakóparkját, és a Westend melletti Westside lakóparkot. Az Allure Residence fejlesztője, az ARB Sales Kft. is itt mutatta be a legújabb fejlesztéseit, például a IX. kerületben, a Közvágóhídnál épülő Blade elnevezésű luxusapartmanházat, illetve egy debreceni 110 lakásos projektet közvetlenül a Debreceni Egyetem mellett, amiben a lakásokat várhatóan 1 millió forintos négyzetméteráron fogják értékesíteni.

A technológiai fejlődés mostanra a lakásvásárlásban is tetten érhető. Van olyan fejlesztő, aki virtuális valóság sétával mutatja be leendő lakásait, vagyis még nem létező lakások 3D bejárására van lehetőség egy VR szemüveg segítségével.

A látogatók közvetlenül a fejlesztőknél érdeklődhettek a lakóparkokról, vagy akár vásárolhattak lakásokat, illetve több banknál a hitelezési lehetőségekről is kaphattak tájékoztatást. Azok számára, akiket inkább a használt lakások érdekeltek, az egyes ingatlanközvetítő ügynökségek nyújtottak információkat. Akik pedig a szakma véleményére volt kíváncsiak, vagyis arra, hogy mennyi lendület van még a lakáspiacban, meddig nőhetnek még az árak, vagy például milyen hozamokat lehet elérni rövid távú kiadással, azoknak a Lakás Klub Extra és a Portfolio Lakás Klub események előadásai, panelbeszélgetései adhatták meg ezekre a kérdésekre a választ.

A klub előadásairól a részletes összefoglalót az alábbi cikkekben olvashatjuk el:A legfontosabb tanulságok, illetve vélemények egyike, ami elhangzott például az árakkal kapcsolatban, hogy a magasabb áfa, illetve a folyamatosan dráguló körülbelül 10 százalékos emelkedés a kivitelezési költségekben 2022-23-ra 40-50 százalékkal fogja megdrágítani a lakások árát a mostani szinthez képest. A jelenlegi 800-850 ezer forintos átlagos négyzetméterár Budapesten, 3-4 év múlva akár 1,2-1,3 millióra rúghat. A hozamok kapcsán, pedig megtudhatták a résztvevők, hogy a jobb lokációban lévő, viszonylag magas kihasználtsággal üzemelő rövid távú lakáskiadásból kétszámjegyű hozamokat is el lehet érni. Éppen emiatt nem is csoda, hogy sokan az ingatlanbefektetések felé fordultak, hiszen legutoljára 1998 és 2001 között lehetett olyan hozamokat elérni, mint most.

A szombati szakmai programon az előadók a várható állami támogatások hatásai mellett a hitelfelvétel kapcsán is hasznos tudnivalókat mondtak el. A megszólalt szakértők szerint a kedvező kamatkörnyezet miatt még mindig nagyon olcsón lehet lakáshitelt felvenni, ugyanakkor az igénylők többsége ma már a futamidő egy részére vagy teljes egészére fixált kamatot kér. Ez a legtöbb esetben ugyan néhány ezer forintos többletköltséggel jár havonta, de sokkal kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá teszi a tervezést. Bár egyelőre nem várható a kamatok tartós emelkedése, egy 20 éves futamidő esetén már jelentős ingadozásokat is okozhatnak a havi törlesztőrészletekben a nem fixált kamatok, amit minden hitelfelvétel előtt állónak mérlegelnie kell.