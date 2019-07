Megéri a lakáskiadás? - Ezek a reális országos bérleti díjak

Egressy Liget 1143 Budapest, Ilka utca 3/A 38 db lakás

Aki a vizsgált időszakban, tehát a felmérést megelőző egy évben (2017 novembere körül) vásárolt lakást, a kiadásával átlagosan 8% körüli hozamot realizálhatott egy év alatt. (Természetesen, ha más időpontban néznénk az aktuális piaci árakat és bérleti díjakat, akkor valamelyest változna a hozamszint.) Az elérhető hozam a magasabb árszínvonalú területeken ennél alacsonyabb: Budapesten körülbelül 6, a megyeszékhelyek átlagában 8%-ra tehető.

Mennyi az átlagos lakbér az adott térség ingatlanárai alapján?

Egyértelmű a pozitív kapcsolat az egyes településeken és a budapesti kerületekben 2018 novembere előtti egy évben eladott használt lakások átlagos négyzetméterára és a megfigyelt lakbérek szintje között, a KSH a felmérése alapján.Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a lakbér rugalmatlanabb az ingatlanárakhoz képest, így amikor egy adott időszak alatt 10 százalékkal megdrágul a lakás, a kiadásból származó bevétel csak kisebb arányban fog nőni, ami az addig realizálható hozamszintet csökkenti. A lakás értéke természetesen magasabb lesz, de a kiadásból realizálható hozamszint a következő időszakban már másként alakul.Az egyes településeken, kerületekben megfigyelt lakáspiaci árakra támaszkodva megbecsülhető, hogyan aránylik a lakáskiadás révén elérhető jövedelem a lakások piaci árához. 2018 végén a lakáspiacon negyedik éve tartott a fellendülés, az árak dinamikus emelkedése különösen a fővárosra volt jellemző.Ezt a hozamot csökkentik a tulajdonost terhelő költségek, az állagmegóvás, a megüresedések stb., így reálisan 5-7% körüli megtérüléssel lehet számolni. A kisebb településeken az alacsony lakáspiaci árszínvonal miatt a becsült megtérülés akár magasabb is lehet, azonban a kereslet hiánya, a hosszabb megüresedések olyan mértékben ronthatják a lakáskiadás jövedelmezőségét, hogy az ebben a körben már megkérdőjelezi a hasonló számítások realitását.Akár tulajdonosként, ha kiadás előtt a bérleti díjon gondolkozunk, de bérlőként is érdekes kérdés lehet, hogy az aktuálisan fizetett lakbér vajon megfelel-e a környéken mért ingatlanáraknak, és az átlagos hozamoknak. A KSH tavaly novemberi felmérése alapján, ha az adott településen az ingatlan ára 2-300 ezer forint volt négyzetméterenként, akkor közel 1500 forintos négyzetméteráron lehetett kiadni havonta. Egy miskolci 50 négyzetméteres lakás esetében a fajlagos ár 2-300 ezer forint, így tehát a havi bérleti díj 75 ezer forint lenne. A hirdetőportálok kínálati bérleti díjai alapján ez elsőre alacsony összegnek tűnhet, tudni kell azonban, hogy a KSH adataiban általában a már korábban megkötött, akár ismeretség útján létrejövő (vagyis jóval kedvezőbb árú) lakáskiadások bérleti díjai is benne vannak. Így a most meghirdetett kiadó lakásoknál akár másfélszer akkora is lehet a havonta fizetendő összeg, mint a piaci bérleti díjakat összesítő, tavalyi KSH statisztikák értékei.

Kép forrása: KSH