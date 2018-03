Megéri? - Ennyit kereshetsz, ha Airbnb-zel

Érdekelnek az ingatlanpiaccal kapcsolatos legfontosabb történések? Kíváncsi vagy, mit hoz a jövő a lakáspiacon? Jelentkezz a Portfolio Lakáskonferencia 2018-ra, ahol a szakma legfontosabb szereplői osztják meg véleményüket a várható piaci folyamatokról. ÁTTEKINTÉS

A Közgazdasági Szemlében megjelent kutatás alapján a budapesti Airbnb-s férőhelyek száma 2017 közepére majdhogynem elérte a szállodák kapacitását, csupán pár ezerrel maradt el a szállodák 45 ezer fős befogadóképességétől. Az eltöltött havi Airbnb-s vendégéjszakák száma a 400 ezret közelítette a tavalyi év legerősebb hónapjaiban, ami a hotelekben töltött éjszakák felének felel meg. A nagy különbség abból adódik, hogy a szállodáknak mintegy 30 százalékponttal magasabb az átlagos kihasználtsága.Az adatok alapján is az kiderült, hogy nagyon sokan foglalkoznak egyszerre több Airbnb-s lakás kiadásával, akinek pedig van lehetősége több lakást is kiadni rövid távon arányait tekintve is jobban járhat. A számítások szerint 186 ezer forint a várható havi bevétel egy lakás kiadása mellett, kettő esetében már 466 ezer (egy lakásra lebontva 233 ezer), ha pedig valaki több, mint 11 lakást ad ki Airbnb-s céllal több, mint 3 millió forint lehet a havi bevétele. A számok alapján tehát az egy lakásra jutó kereset, a lakások számának növekedésével is emelkedik. Ugyanakkor sokan vannak, akik számára csak jövedelemkiegészítésként szolgál az Airbnb, és körülbelül 9500 olyan tulajdonost számoltak, akik csupán egy lakás kiadásával vesznek részt ezen a piacon.

