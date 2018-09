Megint egy halom ingatlant vehetsz a CIB-től: indul az árverés

Ismét aukciót hirdet az egyik legnagyobb ingatlantulajdonosa, a CIB Csoport. Az értékesítésre felkínált portfólió nagy része kereskedelmi jellegű, ugyanakkor lehetőség nyílik lakó-, üzleti- és ipari ingatlanok megvásárlására is. Az aukción a meghirdetett ingatlanok többsége 250 millió forint alatti árkategóriába esik.Van azonban ennél az összegnél jóval magasabb áron kínált lakóingatlan is a hirdetésekben, jelenleg 390 millió forintért például egy nettó 570 négyzetméteres négyszintes II. kerületi családi ház is szerepel az ajánlatok között. De lehet találni több III. kerületi, balatoni, vagy más vidéki családi házakat is. Némelyiknél külön felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy a vevő felelőssége, hogy birtokba vegye az ingatlant, vagyis saját kockázatára és költségére tudja ezt megtenni, és az eladót nem kötelezheti erre vonatkozó felelősségvállalásra.

A családi házak mellett aukcióra bocsát a bank lakóingatlan építésére alkalmas telkeket, illetve fejlesztési területet például a XIII. kerületi Meder utcánál. Utóbbi egy bruttó 360 ezer négyzetméteres beépítetlen terület, amit a Váci út és a Duna fog közre, és amelynek a jelenlegi ára potom nettó 1 milliárdot tesz ki.

Számos étteremre, panzióra és még szállodára is licitálhatnak az érdeklődők. Az ajánlatok között a legdrágább egy velencei négycsillagos szálloda, a 2005-be elkészült szálláshely egyébként 185 fő befogadására alkalmas, több medence és konferenciaterem is tartozik hozzá. A jelenlegi ára nettó 3,7 milliárd forint és a kiírás lapján már ajánlatot is tettek rá.

Ezeken kívül szerepel szintén az ajánlatok között üzlethelyiség, irodaház, de még raktár és garázs is. Az érdeklődőknek azért érdemes résen lennie, sokszor az igazán jó ajánlatok már nem kerülnek aukcióra, azokra jóval korábban lecsapnak a rutinosabb vásárlók.Az aukció hozzávetőleg egy hónapig tart, és szeptember 17-től él majd a villámár funkció, amivel a gyorsan reagálók már a tényleges licitálás megkezdése előtt megszerezhetik az eladásra felkínált ingatlanokat, mégpedig egy fix, a piaci árnál akár 10-15 százalékkal alacsonyabb áron. Az őszi ingatlanárverés különlegessége, hogy azok az ingatlanok, amelyek nem keltek el villámáron, egy 27 órás liciten vesznek részt, a licitálás október 8-án 9 órakor kezdődik. Ez idő alatt a kezdőlicit átlagosan az eredeti vételár 65 százalékáról indul, de egyes ingatlanoknál a kikiáltási ár akár ennél nagyobb mértékben is csökkenhet.