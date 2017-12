Mi a gond az új lakásokkal?

Az új lakásépítések jelentős lendületet kaptak az eladásukat terhelő áfakulcs tavaly év eleji 27-ről 5 százalékosra történő csökkentésével. Az ezután elindított projektek lassan a befejezésükhöz közelednek, ami egyre inkább az átadott lakások számában is látszik. 2017-ben például Budapesten már 1000-rel több lakást adhatnak át az év végéig, mint a tavaly, a következő években pedig még nagyobb számban készülhetnek el otthonok. 2018-ra a legalább 4 lakást tartalmazó projektekben található új otthonok száma közelítheti a 9 ezret, de 2019-es várható befejezéssel is már több mint 7400 lakás építését jelentették be a fejlesztők a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint.Manapság azonban egy projekt várható befejezése körül egyre több a bizonytalanság, szintén a Budapesti Lakáspiai Riport adatai szerint, az induláskor tervezett átadási határidő már a lakások több mint a felénél eltolódott, körülbelül 10 százalékuk esetében ennek mértéke pedig már legalább 1 évet tesz ki.

A Budapesten a korábbi években átadott és a jövőben átadni tervezett, vállalkozások által épített lakások száma az átadási dátumok szerint a negyedik negyedévben elérhető adatok alapján (Forrás: KSH, Budapesti Lakáspiaci Riport)

* A vállalkozások által épített lakások száma, ** A KSH adatai szerint az első 3 negyedévben átadott, és a Budapesti Lakáspiaci Riport szerint várhatóan az év utolsó negyedévében elkészülő, legalább 4 lakást tartalmazó projektekben található lakások száma, *** A Budapesti Lakáspiaci Riport szerint várhatóan elkészülő, legalább 4 lakást tartalmazó projektekben található lakások száma

Munkaerőhiány

A lakásátadások csúszásában óriási szerepet játszik a munkaerőhiány, a fejlesztők nagyon nehezen találnak megfelelő kivitelezői kapacitást. Magyarországon nagyon sok szektorban okoz jelentős problémát a munkaerőhiány. Az országban több mint 73 ezer üres, betöltetlen álláshely volt 2017 harmadik negyedévében, ami azt jelentette, hogy az üres álláshelyek aránya 2,4 százalékot tett ki az említett időszakban. A különböző gazdasági szektorokat azonban nem egyformán érinti a hiány. A legtöbb ember a feldolgozóiparból hiányzik, számuk meghaladja a 20 ezret, és az üres álláshelyek aránya 3 százalékos. Sok ember hiányzik a humánegészségügyi, szociális ellátásból, és az adminisztratív és szolgáltatást támogatótevékenységek esetében is, az üres álláshelyek száma előbbinél több mint 8600, míg utóbbinál közel 8 ezer, arányuk pedig 4,8 illetve 3,5 százalékos.

Az üres álláshelyek aránya 2017 harmadik negyedévében és az üres álláshelyek arányának változása az elmúlt 2 évben Magyarország egyes gazdasági ágazataiban (Forrás: KSH)

Ezekhez képest az építőiparban a 3377 betöltetlen álláshely első ránézésre nem tűnik kiemelkedőnek, 8. helyen áll a gazdasági szektorok között az üres állások számát illetően. Az üres álláshelyek arányát tekintve már romlik a kép, 2,7 százalékos eredménye az 5. legrosszabb a különböző gazdasági ágak között. Ami miatt azonban különösen nagy gondokat okoz az ember hiány, az az, hogy az utóbbi két 2 évben növekedett meg jelentősen az üres álláshelyek aránya. Az építőipar torony magasan vezeti az üres álláshelyek aránya esetében bekövetkező változási listát, közel 190 százalékkal volt magasabb az üres álláshelyek aránya 2017 harmadik negyedévében, mint 2 évvel korábban, ilyen mértékű helyzetromlásra pedig semelyik szektorban nem volt példa. A betöltetlen álláshelyek száma pedig folyamatosan növekszik az építőipar jelentős megrendelés-állományának köszönhetően.