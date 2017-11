Mi lesz veled lakásáfa?

Mi várható ezután?

Csak idén szeptemberig 28 411 építési engedélyt adtak ki és 7981 lakást adtak át, amely a válság évei óta a legmagasabb érték. A tendencia mögött számos tényező áll, közülük kiemelkednek a különböző állami intézkedések: a CSOK, az egyszerű bejelentés lehetősége és a kedvezményes áfa. Családi ház építése esetén 20 millió forintos értékig pedig az 5 millió forint forgalmi adó visszaigénylés is. Az építőiparban sokan reménykedtek abban, hogy meghosszabbítják a kedvezmény határidejét 2019 után, ami most a nemzetgazdasági miniszter előző heti bejelentése értelmében kérdésessé vált. A forgalmi adó mértékének lehetséges változása a beruházókat és vásárlókat is egyaránt érinti, főleg olyan ingatlanok esetében, amelyek még csak tervasztalon léteznek, de már megkezdték az előszerződések megkötését.A fennmaradó alig több mint kétéves kedvezményes időszakot kihasználni kívánó vásárlók és beruházók nincsenek könnyű helyzetben. Egyre nehezebb megtalálni a megfelelő kivitelezőt, az építőanyagok árai pedig - a megnövekedett keresletnek köszönhetően - folyamatosan emelkednek. Sok esetben ezért a tervezettnél nagyobb összköltségre kell számítaniuk az építtetőknek az ingatlan átadásának idején.A már kész tervekkel és akár előszerződéssel is rendelkező társasházi projekteknek nagyon kell igyekezniük, hogy megfelelő kivitelezőt találjanak, és ne csússzanak az átadási határidőkkel, így elkerülve a magasabb áfakulcs jelentette plusz költségeket - mondta el, aki szerint kisebb bizonytalanság lépett fel a piacon, mivel elképzelhető, hogy ha a kedvezményes áfakulcs nem is marad 2019 után, egyéb új, az építkezéseket támogató intézkedéseket később bevezethetnek.