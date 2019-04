Mikor lesz az, hogy robot épít fel egy irodaházat?

A munkahelykiváltó beruházások között kiemelt helyen állnak a különféle digitalizációs megoldások. Ezekről is szó lesz ezen a kivételes eseményen, úgyhogy érdemes beülni az első sorba. ÁTTEKINTÉS

A Messe München egy legutóbbi felmérésében (európai, ázsiai, amerikai és afrikai országokban működő vállalatok) csaknem 10 ezer szakember válaszolt arra, hogy cége, gyára, holt tart ezen a téren. Az összefoglalóból a Magyar Építő Fórum közölt részleteket.Megállapították, hogy a digitalizáció egyre inkább megjelenik az építőgép-iparban is, ám még mindig gyerekcipőben jár: csupán a válaszadók 4 százaléka gondolta magáról, hogy vezető szerepet tölt be ezen a téren. A megkérdezettek együttesen bő fele válaszolta, hogy már részben digitalizálta vállalkozását (28%), vagy legalábbis tett lépéseket ebbe az irányba (25%). Azonban 22 százalék még mindig kivár, 20 százalék pedig egyáltalán nem lát okot a cselekvésre.Mindazonáltal az elektromobilitás mellett a digitalizáció témaköréhez kötődnek a szektorban folyó kutatások legfontosabb területei - a termelésen belüli és kívüli digitális hálózatoktól a BIM épületinformációs modellen keresztül a dolgok internetéig (IoT).

Magyarország egyelőre csak követő módban válaszol ezekre a kihívásokra, az építőipari illetve az ingatlanfejlesztői vállalati körnél még egyáltalán nem tipikus, hogy a legfejlettebb digitális technológiákat használják. Vannak kísérletek ugyanakkor arra, hogy különféle komplex applikációkkal nyomon kövessék az építési folyamatokat, korszerűsítsék a készletnyilvántartást és a munkaszervezésben is megjelent már olyan megoldás, ami ésszerűbb anyag-, energia-és géphasználatot eredményez.

A napokban lezajlott Construma szakkiállításon több cég is bedobta a VR-szemüvegét. Ezek segítségével valósághűen lehet bemutatni egy-egy berendezés vagy technológia működését. A tervezésben érintett cégek természetesen jóval előrébb tartanak a különféle digitális technológiák alkalmazásában. A tervezői szakcégek jelentős része teljesen felvette a kesztyűt és megállja a helyét a nemzetközi versenyben.

A digitalizáció felgyorsítása és kiterjesztése az egész ingatlanos és építőipari szektor fejlődésének kulcskérdése. Vannak olyan hatásai is, amelyek azt követelik a cégektől, hogy teljesen átalakítsák üzleti modelljüket. Ennek részeként például a munkaerő gazdálkodásukat. A gyorsuló tempó és a nagy rendelésállomány megköveteli, hogy csaknem minden áron biztosítsák a szükséges munkaerőt. Akár külföldi munkások ideiglenes alkalmazásával is, amint ezt tapasztaljuk egyre több hazai építkezésen is. A külföldiek alkalmazása azonban nem feltétlenül üdvözölt itthon, legalábbis több nyugat-európai országhoz képest, amint azt az alábbi felmérési adat is bizonyítja.(elveszik a munkát a helyiek elől vagy munkájukkal segítik a fejlődést)

forrás:Global Attitudes Survey, 2018

Az IVSZ tavaszi Smart konferenciáján elhangzottak szerint az országban közel kétszáz olyan cég, illetve intézmény működik, mely a mesterséges intelligencia kutatásával vagy implementálásával foglalkozik. Ezeket fejlesztési programokkal is támogatják, valamint nemzetközi együttműködéseknek is aktív részvevői. Azonban a rendelkezésre álló óriási adatvagyon még kihasználatlan, részben azért, mert ennek még nincsenek megteremtve a jogi és közgazdaságtani feltételei. A kilátások mindenesetre pozitívak, az érintett szervezetek együttműködése hatékony és gyors megoldásokat hozhat. Akár az építőiparban is.