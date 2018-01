Milliós árak egy éjszakáért: mutatjuk a 10+1 legdrágább magyar lakáshotelt

5-10. helyezettek

Az Airbnb-t érintő aktualitások, illetve változások jelentősen befolyásolhatják a bérlehető ingatlanok piacát. Korábbi cikkünkben bővebben is beszámoltunk arról , hogy február 18-án lesz a főváros bulinegyedének, vagyis a Király utca környékén lévő vendéglátó egységek nyitva tartásáról szóló népszavazás. A döntés alapján, ha éjfélkor az összes egységnek be kellene zárnia, az a turizmust is visszavetné és az idelátogató vendégek számának csökkenése tovább gyűrűzne az Airbnb piacára is.

10. Rózsadombi villa, Budapest

A top 10-es listán az éppen aktuális hirdetések alapján 2 község villája, 3 balatoni és 5 budapesti szálláshely szerepel, a kezdőár egy éjszakára 200 ezer forint. Többségében nagyobb családok, baráti társaságok számára lehet alkalmas a bemutatott 10+1 legdrágább airbnb-s apartmanház valamelyike, de található közöttük olyan is, amely csupán egy-két főnek nyújt ideális szállást. A 10 legdrágább ingatlan mellett bemutatunk plusz egyet, amely az ára alapján ugyan részese lehetne a listának, de a szálláshely típusa alapján mégis kilógott a felsoroltak közül.Az árakat egy januári éjszakára néztük, így a népszerűbb nyári, vagy ünnepi időszakokban még ennél is magasabb árakat tapasztalhatunk. A bérlés költségét az is emelheti, hogy minden foglalás során szolgáltatási díjat, illetve egyes házaknák takarítási díjat is felszámolnak, ami ezeknél az apartmanoknál sokszor a 100 ezres nagyságrendet is eléri. A 10 legdrágább bérelhető apartman listája a következőképpen alakult:A 10. helyen egy rózsadombi 250 négyzetméteres apartmanház végzett, amelya januári időszakban, így egy főre számítva 16 ezer forint körül alakul egy vendégéjszaka ára.

9. Essence stúdiólakás, Budapest Király utca

A következő helyen egy stúdiólakás végzett, ami Budapest bulinegyedében helyezkedik el, így érthető, hogy miért került be a legdrágább lakások közé.

8. Széll Kálmán Kastélyszálló, Rátót

A 8. helyen egy Vas megyei község kastélyszállója végzett, amely az egykori pénzügyminiszter és miniszterelnök, Széll Kálmán kastélya volt. A rátóti négycsillagos szállóÉrdekesség, hogy amennyiben nem kívánják az idelátogatók az egész kastélyt kibérelni, 2 személyes szobánként körülbelül 23 ezer forintért szállhatnak meg itt a vendégek a téli időszakban.

7. Luxusvilla, Balatonlelle

A következő helyen egy balatoni luxusvilla végzett, amely összesenígy ha ezzel számolunk egy-két helyet is előre léphetne a listában. Az 1300 négyzetméteres szálláshely több szaunával, beltéri medencével, mozi szobával, billiárd és fitneszteremmel is rendelkezik. A leírás alapján a villában a tulajdonos is bent lakik, így a felsorolt extrák használatát, illetve üzemeltetését a bérbeadó felügyeli.

6. Prónay-kiskastély, Alsópetény

A 6. helyre is egy vidéki kastély került, a Nógrád megyei Alsópetény községből. A kiskastély korhűen berendezett lakosztályaiA birtokon további vendégek befogadására alkalmas vendégház is van, illetve fürdőház és konferenciaterem is kialakításra került, így akár nagyobb rendezvényeknek is helyet adhat, a fent említett ár azonban csak a kiskastély bérlésére vonatkozik.

5. The Lake House, Balatonkenese

Egy másik balatoni villa is a listára került, az ingatlan úszómedencével, saját partszakasszal és egy bérelhető 12 személyes elektromos hajóval is rendelkezik. A hirdetés alapján

