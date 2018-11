Mit gondolnak az ingatlanfejlesztők a kormány új áfajavaslatáról?

Kifejezetten jónak tartjuk a kormány javaslatát, de arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy több ezer új lakás engedélyezési eljárása van folyamatban. A kérelmeket már benyújtották az illetékes építésügyi hatósághoz, de még nem született róluk elsőfokú határozat. Ezért a 2018. november 1-jei dátum helyett, egy fél évvel későbbit javaslunk, azt, hogy a kedvezményes áfa azokra a projektekre vonatkozzon, amelyek 2019. március 31-éig építési engedélyt kapnak.

A lakáspiac és az építőipar égető kérdéseit és a mindenki számára jól érzékelhető problémákat és kihívásokat a november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forumon, az IFK szakmai együttműködésével járjuk körbe, a beszélgetés moderátora Takács Ernő lesz.

Sem a fejlesztőket, sem a lakásvásárlókat, sem a finanszírozást biztosító bankokat nem szorítaná tovább a 2019. december 31-es határidő.

Elegendő építőipari kapacitással a kivitelezési költségek drágulása is mérséklődik vagy megszűnik majd

szerdán jelentette be: azt javasolják, hogy vonatkozzon a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs mindazon projektekre, amelyek idén november 1-ig megkapták az építési engedélyt.kifejtette, minden olyan javaslatnak örülnek, amely az átmeneti időszakot az áfa visszaemelkedéséig megnyugtatóan szabályozza, különösen, miután több tízezer család, és több száz vállalkozás érintett a kérdésben.- ismertette a szövetség álláspontját.A kormány javaslata a jelenleg hektikus piacot kiegyenlítettebbé teszi, egyértelműen enyhíti a kapacitás és szakemberhiányt, miután átlátható, kiszámítható rendszerben fokozatosan jelentkezhet az áfaemelés hatása piacon.szerint ugyanakkor különösen akkor lenne zökkenőmentes a kedvezményes áfa kivezetése, ha a határidő 2019. március 31-e lenne.A megfelelően hosszú átállási időszak lehetőséget jelentene a szakembereknek és az építőipari kivitelezőknek is arra, hogy a kapacitásukat növeljék és megfeleljenek a beruházói igényeknek, ami a kivitelezési költségek drágulásának és elejét veszi az IFK elnöke szerint.- tette hozzá.Az IFK elnöke kiemelte a minőség folyamatos javulását a szektorban, de megjegyezte, ha a határidő nem szűk és nem irreális a kivitelezők számára, akkor az érzékelhető minőségi javulást is jelent majd az új lakások piacán. Nem utolsó sorban a megfelelő határidő fékezné a drágulás ütemét, adott esetben meg is állítaná a 2020 utáni időszakban. Ez egyértelműen kedvezne minden lakáspiaci szereplőnek: a vásárlóknak, a fejlesztőknek, a kivitelezőknek és a finanszírozást nyújtó bankoknak.Az IFK információi szerint körülbelül 10 000 olyan lakás épül, amelynek a műszaki átadás-átvétele át fog húzódni 2020. január 1-je utánra, ezen felül még körülbelül 20 000-25 000 olyan építési engedélyezés alatt, vagy már meglévő építési engedéllyel rendelkező, de még nem épülő lakásra is vonatkozhat majd a rendelkezés, amit engedélyeztetni szeretnének 2019. március 31-éig, az IFK által javasolt időpontig.A KSH legfrissebb adatai szerint idén 18 000 lakást adnak át, jövőre pedig 25 000 új lakás átadását prognosztizálják. Ennek a rendelkezésnek köszönhetően viszont ez a szám biztosan nem fog visszazuhanni a 2020-at követő időszakban sem, hanem nagyjából ezen a szinten stabilizálódik majd. Az új lakások száma azonban még mindig messze nem éri majd el a kívánt 40 ezres szintet.