Nagyon nem mindegy, hogy hol veszel új lakást

Az adatokból egyértelműen leszűrhető, hogy az új építésű lakások áfájának csökkentésére és a csok kiterjesztésének bejelentésére tehető az az időszak, amikor az új építésű ingatlanok igazán a reflektorfénybe kerültek. Ez az élénkülés először az érdeklődések megnövekedésében mutatkozott meg, nem kellett azonban sokáig várni arra, hogy a fejlesztők is lépjenek, újabb projektekbe kezdjenek, és a piaci élénküléssel összhangban egyre magasabb kivitelezési költségek és egyre magasabb kínálati árak mellett építkezzenek.

Háromszoros is lehet az árkülönbség

A közel két éve tartó folyamatoknak köszönhetően nagy ütemben bővül az új építésű ingatlanok kínálata, jóllehet az árak is ilyen tempóban emelkednek. Az új lakások négyzetméteráraiban a fővároson belül akár háromszoros árkülönbséggel is találkozhatunk, az extrém értékeket is figyelembe véve viszont 7-8-szoros is lehet a különbség.A lakóparkok többségében megközelítőleg azonos a műszaki tartalom, persze vannak kifejezetten prémium kategóriás berendezéseket, szerelvényeket és felszereléseket alkalmazó beruházók is. A hatalmas árkülönbség tehát az elhelyezkedéssel indokolható. A budai hegyvidék vagy a pesti belváros továbbra is sokkal értékesebb, mint a legtöbb külső kerület vagy az agglomerációs települések többsége - mondta elAz országban épülő lakóparkokról az alábbi képre kattintva részletesebben is tájékozódhatunk: