Nálunk bővíti hálózatát a Stavmat közép-európai építőanyag kereskedő

A cégcsoport építőanyag kereskedelemmel valamint térkő, speciális betonelem, csarnokok és építőelemek gyártásával foglalkozik a magasépítési szektorban, de portfóliójában megtalálható a vegyipari üzemek részére tartályok és csőelemek előállítása is. Az 1800 főt foglalkoztató cégcsoport tavaly 415 millió eurós bevételt ért el, a három évvel ezelőttihez képest ez a mutató több mint kétszeresére nőtt.

Iván Frantisek vezérigazgató, fotó: Todoroff Lázár

Három éve vette át a Stavmat magyarországi hálózatának irányítását Iván Frantisek, aki a Portfóliónak adott interjúban azt mondta: a közelmúltban adták át az új telephelyet Szegeden és a még teljesebb lefedettség érdekében több olyan vidéki városban is szeretnének nyitni, ahol jelenleg nincs kereskedésük, valamint Pest megyében is látnak fantáziát. Úgy látják, hogy a kereslet jóval többet indokol és nagyobb volumeneket is elbír a piac.A csoportnak összesen 132 értékesítési pontja van Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. Nálunk 32 saját tulajdonú építőanyag kereskedésük működik, így a Stavmat az ország legnagyobb építőanyag kereskedelmi hálózattal rendelkező vállalata."Az épített új lakások száma ugyan örvendetesen növekszik, de még mindig elmarad a kívánatostól (nem beszélve például a csehországi és szlovákiai mutatóktól, ahol az építések száma évek óta sokszorosa a Magyarországinak), így itt jó üzleti lehetőségeket látunk. A kormányzat otthonteremtést segítő támogatási formái is növelik a keresletet. Arra számítunk, hogy középtávon az új lakások és családi házak építése mellett a felújítások aránya ugorhat meg jelentősen, s ezt szeretnénk minőségi anyagokkal kiszolgálni. A hálózatbővítés mellett a saját márkás termékek (ST Line) arányát is szeretnénk növelni és új termékekkel szélesíteni a kínálatot."- mondta a vezérigazgató.A vállalat a magyar piacon a 2016-os 15 milliárd forint után tavaly már csaknem 25 milliárd forint bevételt ért el, 2019-re szeretné megközelíteni a 30 milliárd forintot. Tavaly fontos hír volt, hogy a csoporthoz tartozó INVEST cég részt vesz a Samsung óriási gödi akkumulátorgyárának építésében, illetve a BorsodChemnél is beruházást végez.

"Természetesen mi sem úsztuk meg, hogy ne igazítsuk a céget a gyorsan változó feltételekhez" - válaszolta arra a kérdésre, hogy milyen lépésekkel igyekeznek versenyképessé tenni a vállalatot, kezelni a feszítő munkaerőhiányt és fejleszteni az értékesítési csatornákat. Számottevően csökkentették a vezetők számát és korszerű vállalatirányítási szoftvert használnak. "Növeltük és változtattuk a marketing tevékenységünket, folyamatosan figyeljük a piacot és erre rugalmasan reagálunk. Optimalizáltuk a belső anyagmozgatást, elektromos targoncákkal dolgozunk és folytatjuk az egész cég digitalizációját." - tájékoztatott a vezető.A béreket az utóbbi három évben folyamatosan emelték, 2019-ben pedig 13-15 százalékos lesz a növelés. A kialakított jövedelmi struktúrában az alapbér kb. 50-60 százalékot tesz ki, a fennmaradó 40-50 % különböző értékesítéssel összefüggő prémium rendszerből áll. Az értékesítés arányos jövedelmek 2018-ban 22,5 %-kal növekedtek."A tulajdonos úgy döntött 2018-ban, hogy mivel túlteljesítettük a tervet, a túlteljesített profit kb. 30 százalékát kifizette a dolgozóknak. Több kereskedést felújítottunk, ezzel is hozzájárultunk a vevők jobb kiszolgálásához, közvetve a bevétel növekedéséhez, ami megint csak lecsapódik a jövedelmekben. Belső továbbképzést indítottunk, hogy a kereskedések a legkorszerűbb anyagok és technológiák ismeretében fogadhassák a vevőket" - érvelt a vállalat vezetője.Az értékesítésből folyamatosan egyre nagyobb arányt képvisel a hét éve indított web shop. Itt az ismert márkák mellett a saját márkás termékeket is forgalmazzák. A növekvő bevétel mellett nagyon figyelik az erről az online felületről nyert információkat, adatokat, ezeket rendszeresen elemzik, és az eredményeket beépítik a további értékesítésbe.

"A magyar piac nagyon ár érzékeny, ezt lépten-nyomon tapasztaljuk. Ám mi azt szeretnénk, hogy a vevőink - mindegy, hogy kivitelező cég vagy magánszemély - ne mindig a legolcsóbbat, hanem a jobb minőséget nézzék. A jobb minőséget legtöbbször az új anyagok és eljárások hozzák, ezeket pedig meg kell ismertetni a vevőkkel. Ezért döntöttünk úgy, hogy sok pénzt fordítunk a különféle online és nyomtatott tájékoztatókra, hamarosan megjelentetjük például a Magyarországon egyedinek számító Építkezők Kézikönyve című kiadványt" - fejtette ki Iván Frantisek.Az építőanyagok forgalmazása mellett az építéssel-felújítással kapcsolatos szolgáltatások terén is jobb pozíciókra törekedik a vállalat. "Szárazépítési, homlokzati szigetelési rendszerek, valamint lapostető szigetelések területén szeretnénk nagyobb piaci részesedést elérni, ezért ezeken a területeken kiemelkedő szakmai tudású embereket alkalmazunk" - mondta a cégvezető.

Folyamatosan keresik a társadalmi felelősségvállalási formákat, lehetőségeket: sportklubok és rendezvények mellett támogatják a Habitat for Humanity szervezetet, valamint az SOS Gyermekfalvakat. Ezen felül óvodák, iskolák és szakképzési központok számára is vannak kezdeményezéseik.