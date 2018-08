Nem sok hiányzott ahhoz, hogy ez legyen a lakásépítők második aranykora

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Mi a helyzet az árakkal?

Pesten két évvel ezelőtt még 525 ezer forint körüli összeget kellett átlagosan fizetniük a lakásvásárlóknak, ha új lakáshoz szerettek volna hozzájutni, míg 2018 első három hónapjában 700 ezer forint környéki átlagárakkal kellett számolniuk a vevőknek. Budán a 2016 elején 600 ezer forintos szintről 760 ezerre növekedett 2018 elején az akkor még szabad lakások fajlagos ára. 2018 második negyedévében a szabad lakások átlagos fajlagos ára Budapesten már inkább a 740 ezer forint felé közelítenek.

Hol mennyiért lehet vásárolni Budapesten?

Évekig alig épült új lakás Magyarországon, a válság előtti aranyévek után Budapesten is csak néhány fejlesztő maradt, aki bele mert vágni az építkezésbe. 2016 azután komoly fordulópontot hozott: két, 2015 végén bejelentett intézkedés egyszerre robbantotta be a piacot és az építkezéseket. Az új lakások áfája hirtelen 27 százalékról 5 százalékra csökkent, miközben a lakásvásárláshoz járó állami támogatások, vagyis a CSOK összegei emelkedtek. Ráadásul az áfacsökkentést csak néhány évre hirdették meg ‒ mindössze 2019. december végéig szól ‒, ez az időbeli korlátozottság pedig még inkább támogatta a lakásrohamot. Fejlesztők és vásárlók egyaránt új lakásokat akartak, mégpedig azonnal.Jelentős építkezési hullám vette kezdetét 2016 elejétől, amit az építési engedélyek számának hirtelen megugrása is mutat, 2016-2017-re a korábbi évekhez képest megháromszorozódott a kiadott engedélyek száma. Még ennél is nagyobb volt azonban a bővülés a fővárosban, ahol 2016-2017-re az engedélyek közel négyszeresükre növekedtek a megelőző két évhez képest. Mivel az építkezések 2016 után indultak be igazán, az átadott új lakások számában csak lassan kezd látszani az előbb említett hullám. 2016-ban még egyáltalán nem volt érdemi növekedés az új lakások számában, 2017-től kezdett látszani a lakásépítések felpörgése, az idei év pedig sokéves rekord lehet, és jövőre is sok lakás készülhet el. Annál is inkább, mivel a kedvezményes áfa időszaka a jövő év végén lejár, így vélhetően a beruházók mindent megtesznek majd, hogy a projektjüket befejezzék a határidő előtt. Vidéken elsősorban a családiház-építések indultak be, amiben az áfacsökkentés mellett nagy szerepet játszott a CSOK, arányaiban ugyanis az alacsonyabb árak miatt ez nagyobb segítséget jelentett vidéken. A kedvezményes áfa meghozta az építési kedvet a vállalkozók részéről is, de a fejlesztések beindulása erősen koncentrált, a nagyobb városokat, azon belül is főként Budapestet érintette. A várható átadások száma pedig magukért beszél, csak Budapesten több mint 9 ezer, legalább 4 lakást tartalmazó projektben található otthont adhatnak át az idén, jövőre pedig szintén további közel 8 ezret, ami meglehetősen magas szám, ha összevetjük a korábbi években a vállalkozók által épített lakások számával, ami 2012 és 2015 között 1100 körül, vagy az alatt mozgott.Az áfacsökkentésnek elméletileg az új lakások árának csökkenését kellett volna hoznia, ez azonban a statisztikákban egyáltalán nem látszik. A KSH számai szerint a tiszta árváltozás hirtelen megugrott a CSOK és a kedvezményes áfa bevezetése után. Ez azt jelentheti, hogy a szintén hirtelen megugrott kereslet miatt a már kész lakással rendelkező beruházók emelni tudtak az áraikon. A kész lakások azonban gyorsan elfogytak a piacról, a vevők a tervasztalról voltak kénytelenek vásárolni. Akik ezt még az építési hullám elején tették meg, jól jártak, azóta ugyanis meredeken emelkedik az új építésű lakások ára.A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint bizony mélyen kell a zsebébe nyúlnia annak, aki most szeretne új építésű lakást vásárolni, 2018 elején már átlagosan közel 720 ezer forintot kellett adni a még szabad társasházi lakások négyzetméteréért, míg például 2016 első negyedévében a még nem eladott otthonok fajlagos ára csupán 550 ezer forint volt. A lakásvásárlók dolga Budán és Pesten is nehezedett, utóbbi esetében valamivel jobban.Jelentősek a különbségek Budapest különböző kerületei között az aktuálisan szabad új lakások árait illetően. A legmagasabb árakat messze az V. kerületben találjuk, ahol az erkély-terasz, valamint a kert területeket is figyelembe véve a hirdetett, még nem elkelt új lakások átlagos fajlagos ára meghaladja a 2 millió forintot. De mélyen kell a zsebébe nyúlnia az új lakást vásárlóknak az I., a II., VI. és a XII. kerületekben is, ahol több mint 1 millió forintot kell adni az otthonok négyzetméteréért. Az egyik legnépszerűbb helyszínnek számító XIII. kerület drágaságban a 8. helyen áll, a XI. kerület pedig a 7., mindkettőnél 750 ezer forintnál is többet kell adni a szabad társasházi lakásokért négyzetméterenként.

Mi a legnagyobb kihívás jelenleg az újlakás-piacon?

Az árak növekedésében jelentős szerepet játszik az építőipari drágulás, valamint a nagy kereslet miatt a telekárak is drasztikusan emelkedtek az elmúlt években. A költségek ilyen arányú változása miatt a fejlesztők folyamatos nyomás alatt vannak, hogy áraikat emeljék a megfelelő profitráták biztosításához. Ameddig pedig ezeken az árakon találnak vevőt, a piac felívelése tovább folytatódik. Egyelőre nem is látszik a kereslet csökkenése, a lakások sok esetben még mindig a tervasztalról elkelnek.Azt gondolhatnánk, hogy az újlakás-piac új aranykorát éli, van kereslet, az építkezések tömegével zajlanak, a fejlesztők örülhetnek az áremelkedésnek. Mégsem lehet azonban őszinte a mosolyunk, mert egyre nagyobb problémákat okoz a munkaerőhiány, sőt, a más piacokat is jellemző építési hullám az építőanyag-ellátásnál is komoly gondokat okoz. Egy fejlesztéshez, különösen, ha nagyobbról van szó, akár hosszú időre előre le kell kötni a kapacitásokat ahhoz, hogy ténylegesen legyen tégla vagy beton felhúzni a házakat. A munkaerőhiány miatt pedig szintén lassabban haladhat az építkezés, nehezebb a megfelelő szakemberek megtalálása, miközben a határidő szorít. A Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint már most is nagyon sok helyen vannak csúszások, tavaly a 4. negyedévben a lakások felénél tolódott a kezdetben meghirdetetthez képest a várható átadás ideje, körülbelül az otthonok 10 százalékánál pedig a befejezés már legalább 1 éve csúszik.Mindez a 2019-re átadni tervezett lakásoknál még az átlagnál is komolyabb probléma lehet, hiszen a csúszás akár azt is jelentheti, hogy a lakás nem készül el a kedvezményes áfaidőszakban, vagyis a tranzakció sem mehet végbe addig, így pedig a vevő már a magasabb áfát kényszerülhet megfizetni a fennmaradó vételárrészletekre.