Óriásberuházás bolygathatja fel az agglomeráció lakásárait

A budai körzet kedvelt és felkapott, javarészt zöldövezeti, családi házas lakónegyedeit közvetlenül érinti a hír, hogy a Nemzeti Infrastruktúrakezelő Fejlesztő Zrt. előkészíti az M0-ás autóút nyugati szektorának megépítését. A fővárost tehermentesítő elkerülő út eddig hiányzó, 20 kilométeres, 2×2 sávos gyorsforgalmi szakasza a nyomvonaltól függően 5-10 kilométeren alagútban fog vezetni. A hírek szerint a nyomvonal kiválasztása után még idén kijelölhetik a kivitelezőt, és a beruházás 2022-re befejeződhet.Amennyiben valaki az M0-s újonnan épülő szakasza környéken tervezi ház vásárlását vagy áll építkezés előtt, nem árt, ha a szokásosnál is alaposabban tájékozódik az útépítési tervekről - figyelmeztetAz új közlekedési lehetőség kialakítása nyilvánvalóan jelentős hatást gyakorol majd a Pilisi-hegység és a Zsámbéki-medence településeire. Ezek jelentős része eddig csak nehézkesen volt megközelíthető. Az M0-ás új szakasza különbözőképpen érinti a környék ingatlanait. Eddig távolinak számító települések kerülnek a főváros közvetlen vonzáskörzetébe, itt várhatóan lassú növekedésnek indulnak az ingatlanárak. Ilyen lehet a gyönyörű tájakon fekvő Pilisjászfalu-Perbál-Tinnye-Tök tengely, de számos, már eddig is kedvelt pilisi település is. Kedvező hatás várható azokon a településeken, amelyeket az M0-ásnak köszönhetően lehet majd megközelíteni, ugyanakkor az autóúttal járó zaj- és környezetterhelés elkerüli majd őket; vagy éppen a most áthaladó járműáradattól szabadulnak meg végre. Ezeken a tájakon az ingatlanárak dinamikus emelkedésével lehet számolni.Természetesen lesznek olyan településrészek, tájak is, amelyek nem minden tekintetben járnak jól. Az M0-ásra felvezető alsóbbrendű utakon megnövekedhet a forgalom. A leendő autóút nyomvonala mentén, vagy az arra rálátó telkeken minden védőintézkedés ellenére növekedhet a zajterhelés. Az alagutak nyilván kedvező megoldást jelentenek ebből a szempontból, de azoknak is vannak kiszolgáló létesítményei, például szellőző kürtői. Ezek elhelyezkedése mindenképpen befolyásolhatja az ingatlanok árát, és nem mindig kedvezően. Az autóút nyomvonalán szükség lesz telkek, ingatlanok kisajátítására is, erre spekulálni azonban meglehetősen nagy kockázattal jár.