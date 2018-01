Őrületes változás kevesebb, mint fél év alatt a dél-pesti lakásoknál

Összesen több mint 21 ezer új lakás építése van folyamatban, illetve készült el tavaly év végén Budapesten, és a következő egy év folyamán elképesztő ugrást fog produkálni az újlakás-kínálat. A fejlesztőknek különösen sietniük kell, ha a kedvezményes áfa visszavonása előtt be akarják fejezni a projekteket. Bár még sokan reménykednek, hogy lesz hosszabbítás a 2019 végétől megszűnő csökkentett áfa ügyében, a fejlesztők kénytelenek az átadásokat így időzíteni, hogy később ne maradjanak nyakukon az esetlegesen megnövekedett árú lakások.Tavaly nyáron a 20 lakásosnál nagyobb projektek összesítve, 4470 új lakás építése került rögzítésre a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai szerint a dél-pesti kerületekben (VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII.). 3-4 hónap elteltével azonban majdnem 5000-re nőtt ez a szám annak ellenére, hogy kikerültek azok a projektek az adatbázisból, amelyeknél már befejeződtek az építkezések és a lakások is eladásra kerültek. Ebből is látszik, hogy a fejlesztők még bátran mertek tervezni új lakóparkokat a tavalyi év harmadik negyedévében.

Ráday Residence

Az ábrán jól látható, hogy a volumeneket tekintve a legnagyobb változás a IX. kerületben volt, 14 százalékkal, vagyis mintegy 270 új lakással bővült a kínálat csak ebben a kerületben. Érdekes változás volt még, hogy mennyit módosultak a várható befejezés időpontjai, illetve a lakások várható átadása. Nem mindegy ugyanis, hogy hány plusz hónapot kell a vásárlónak várnia a leendő lakására. Jelenleg 1100 olyan ingatlan épül Dél-Pesten, ami idén nyárig elkészül az előzetesen közölt adatok alapján, de már vannak olyan projektek, ahol 1 negyedévvel kitolták a korábban közölt befejezési időt.Ez alatt a néhány hónap alatt a lakóparkokban természetesen még a szabad lakások száma is változott. A IX. kerületben - ahol a leginkább nőtt a folyamatban lévő lakásfejlesztések száma 2017 őszéig - valamelyest növekedett a szabad új lakások aránya, körülbelül 30 százalékra. A legnagyobb csökkenés a XVIII. kerületben volt tapasztalható, ahol 15 százalékponttal csökkent a szabad lakásállomány, vagyis a legutolsó adatok alapján a lakóingatlanok csupán 18 százalékát lehet megvásárolni. Összességében azt láthatjuk, hogy 2017 őszén, a főváros ezen részén, az új lakások 33 százaléka nem került még értékesítésre.

Erkel Residence