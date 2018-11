Reménysugár a diákoknak: nyitottak a befektetők a magánkollégiumokra

Property Investment Forum 2017

Eddig egy sikeres évet tudhat magáénak a piac, ez a régió egy új lehetőséget teremtett a befektetők és fejlesztők számára. A jelenleg is fejlődő kelet-közép-európai piac még kevésbé számít telítettnek, nincs elég kínálat, miközben a diákok száma növekszik, ezek pedig mind vonzó célponttá tették a régiót a megfelelő hozamkilátások miatt.Leginkább a nemzetközi befektetők érdeklődnek, akik az Európából, az Egyesült Államokból, Dél-Afrikából és Délkelet-Ázsiából érkező tőkét kezelik. A nyugat-európai befektetők egy következő célpontként látják a régiót, de a helyiek is látják ennek a piacnak a lehetőségeit.Mivel a ciklus végén járunk, a befektetők olyan eszközökbe teszik át a tőkéjüket, amelyek krízisállóak. A diákszállások pont ilyenek, 2008-2009-ben a válság alatt nem csökkent a diákok száma, sőt néhol növekedett is mivel az oktatás, a tanulmányok egy recesszió időszakában is életképes alternatívának számítanak.A növekvő diákszám, illetve a kínálat hiánya leginkább a lengyel, az osztrák és a cseh városokban jellemző. Prága, Bécs, Varsó és Krakkó van a befektetők és fejlesztők radarján jelenleg. Ezen kívül Budapest is jó lehetőségnek ígérkezik, főleg mert ott is hiány van a magánkollégiumi szálláshelyekből.A termék kulcsfontosságú, ha folyamatosan fent akarják tartani a magas kihasználtsági arányokat. Sokkal fontosabbá vált, hogy a diákok preferenciáit követve, az igényeiknek megfelelően készüljenek el ezek az ingatlanok, különösen vonatkozik ez a közösségi terekre. Néhány városban, a közösségi helyiségeket 6-szor fontosabbra értékelik a diákok, mint azt, hogy miként van berendezve a szobájuk.