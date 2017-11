Reneszánszát éli a korábban rettegett fűtési mód

Ujhelyi Csaba kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató Főtáv Tanulmányaimat kereskedelmi majd kereskedelmi és vendéglátó ipari vonalon végeztem. Egy év, kötelező katonai szolgálatát határőrként Adyligeten töltöttem. Ezután a pénzügyi szektorbana Cretit Lionnays Bankban helyezkedtem... Tovább »

A távhő az üvegház hatású gázok csökkentésének és a fosszilis primer tüzelőanyag megtakarítás energiapolitikai eszköze mondta el. Amellett, hogy környezetvédelmi szempontból kedvezőek a tulajdonságai, a felhasználók számára is kényelmes fűtési megoldást jelent, valamint tüzelőberendezésekhez köthető veszélyek és kockázatok sem merülnek fel használata során, vagyis nincs robbanásveszély, szén-monoxid mérgezés sem.A szakember kitért rá, hogy az elmúlt években a fogyasztói hőigények csökkentek, melynek hátterében a mérés szerinti elszámolás, a felhasználói oldali korszerűsítések, illetve a felhasználók energia-tudatosságának fokozódása áll. A fogyasztói hőigények ellensúlyozására évente átlagosan 30 MW új felhasználó bevonására lenne szükség, amit 30 év után először, 2016-ban sikerült is elérni. Olyan épületek fűtése esetében döntöttek a fejlesztők a távhő használata mellett, mint a Miniszterelnöki Hivatal, a Puskás Ferenc Stadion, a Dagály uszodakomplexum és a Dagály strandfürdő, de ide tartozik az Alkotmányvédelmi Hivatal is. Nem csak a kormányzati vagy központi beruházások esetében választják azonban a távhőt, hanem a magánberuházók körében is egyre kedveltebbnek számít. A távhőt választották a Millpark East és West Irodaházak, az Advance Tower, vagy a Corvin Irodaház fűtésére is.

További fejlesztések várhatóak

Hamarosan hűthetünk is!

A kereskedelmi ingatlanok mellett egyre több lakóépület fűtését is távhővel oldják meg. Ezt a módot választotta a XIII. kerületben a Glória lakópart, a IX. kerületben az Allure Residence lakópark, illetve várhatóan még 2017-ben szerződéskötésre kerülhet sor a XI. kerületben épülő Buda Part projektre és az Elite parkkal is-számolt be Ujhelyi Csaba.A Főtáv számos fejlesztést tervez a következő években, 2018 őszére építheti meg az Erzsébet hídi stratégiai tranzitvezetékét, amely egy stratégiai fontosságú "körgyűrű" egyik eleme. Szintén a hosszú távú célok közé tartozik a "kéménymentes belváros" program, vagyis a Belváros távhővel történő ellátása, 10 ezer belvárosi lakás bekapcsolása a távfűtésbe.A szakember szintén beszélt arról, hogy a HUHA (Fővárosi Hulladékhasznosító Mű) az észak-pesti távhőrendszer egyik forrása, aránya 9,15 százalékos, és ez az egyetlen nem földgázbázisú hőforrás a fővárosi távhőtermelő portfólióban. Budapesten azonban a megújuló energiatermelés aránya a hulladékégetésből nyert olcsó energiával fokozható. Ha az új (szennyvíziszap- és) hulladékhasznosító mű is üzembe áll, akkor a hőtermelés 23,88 százaléka biztosítható lesz ebből a forrásból. De további tervek is vannak a megújuló energiatermelés növelésére, mint az Észak-Budai Fűtőmű területén létesítendő faapríték-tüzelésű forróvízkazán, ami 20 MW kapacitással üzemelhet kezdetben, de a hosszú távú tervek között 40 MW kapacitásig is bővíthető. Szintén a tervek között szerepel a X. kerületben, a Kőbánya rozsdaövezet területén létesítendő faaprítés-tüzelésű forróvízkazán 20 MW kapacitással.Mint a szakember kitért rá, a Főtáv szolgáltatási tevékenységét kiterjesztették a főváros határain kívülre, elsőként Nagytarcsa üzemeltetésének átvételével, de folyik a lehetséges jövőbeli partnerek feltérképezése is.A piacbővítés másik útja a hűtési energia szolgáltatás elindítása, a hűtési energia szolgáltatásukat igénylő fogyasztóik, a Heim Pál Gyermekkórház, a Liget projekt közintézményei, és a Rákóczi liget lakópark. A társaság fő stratégiai céljai között azonban szerepel, hogy a fővárosi hűtési piacon versenyképes szereplőként jelenjen meg.