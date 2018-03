Tényleg akkora a gond az új lakások minőségével? - Megszólaltak az építők

Érdekel a lakáspiac jövője? Kíváncsi vagy mi várható az új építésű lakások piacán? Lakást vennél vagy eladnál? Gyere el május 4-én a Portfolio Ingatlan által szervezett Lakás Konferenciára. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kricsfalussy Tamás A Metrodom csoport értékesítési és ügyfélkapcsolati igazgatója:

Gegesi Kiss Tamás, Gépész Centrál Kft.

Csokló Gábor, a Masterplast Nyrt. műszaki igazgatója és Sztrucska Péter a Masterplast Hungária Kft. értékesítési igazgatója

Csokló Gábor műszaki igazgató Masterplast NYrt. Végzettségem építészmérnök (JPTE PMMFK Pécs 1996) és vállalkozásmenedzser szakmérnök (JPTE PMMFK Pécs. 1998). A diploma után pályakezdőként az ARÉV Zrt-nél dolgoztam munkahelyi mérnökként 1996-2002 között.... Tovább »

Scheer Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója:

Scheer Sándor vezérigazgató Market Építő Zrt. Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A páratlan ötleteiről, kiváló esztétikai- és arányérzékéről ismert vezető már a cég alapításakor célul tűzte ki... Tovább »

Templomvölgy Villapark

Práter Park

Az elmúlt 10 évben részben a szigorúbb jogszabályi előírásoknak, részben a technikai fejlődésnek köszönhetően javultak az épületek és a lakások műszaki paraméterei, például jobbak az energiahatékonysági mutatók, és szintén látható fejlődés a felszereltség, a felhasznált anyagok terén is. Ugyanakkor jelenleg ezek a minőségi javulások szinte kivétel nélkül még csak ígéret szintjén léteznek, hiszen az áfa változás és a csok hatására megkezdett első beruházásokat is csak idén kezdik el átadni. Amíg senki nem látta az elkészült lakásokat, addig nehéz bármit mondani arról, hogy ki milyen minőségben épít.Mivel ma is az a jellemző, hogy a vevők tervrajzról, sokszor még az építkezés megkezdése előtt vesznek lakást, a minőség ellenőrzése érdekében 2 dolgot tehetnek: az egyik, hogy gondosan ellenőrzik a műszaki leírást és nem elégednek meg egy semmitmondó, rövid, általánosságokat tartalmazó leírással. A másik, hogy magát a beruházó és kivitelező céget ellenőrzik, különös tekintettel a hátterükre, a referenciáikra, utánanéznek, hogy a működésükkel kapcsolatban a múltban merültek -e fel problémák.Ha lehetőség van rá menjenek el az adott cég által felépített épületbe, házba, nézzenek meg ott egy lakást. Ami a szerencsevadászokat illeti, természetesen a 2000-es évekhez hasonlóan, most is sok olyan próbálkozó van a piacon, akik felkészületlenül, kellő szakmai illetve anyagi háttér nélkül próbálkoznak ingatlanfejlesztéssel. Gyakorlatilag az összes hosszú időn át hirdetett, de az építkezést el nem kezdő vagy azzal extrém módon lassan haladó projekt mögött hasonló befektetőt lehet vélelmezni.Megítélésem szerint a válság óta eltelt időben a minőség pozitív irányban változott. Ez részben köszönhető annak is, hogy az ínséges, beruházás szegény időkben letisztult a piac. Csak azok a vállalkozások maradtak életben, akik életképes konstrukcióban, szigorú kontroll mellett voltak képesek működni.A beépített anyagok és berendezések tekintetében a magyarországi ellátottság mindig is a nyugati szintjén járt. Azon túl, hogy modern és jó minőségű termékek kerülnek forgalomba, már nem csak a "kicsi 6-8 lakásos" lakóingatlanoknál jelennek meg korszerű épületgépészeti megoldások, mint a fal hűtés-fűtés illetve a hőszivattyús energia felhasználás.Természetesen ez piaci szinten eltérő, de azokban a kerületekben, ahol nagyobb a harc a vevőkért ott a fejlesztők jobban elengedik a fantáziájukat, még akkor is, ha ez több anyagi forrás bevonásával jár. Azoknál a fejlesztéseknél, ahol a beruházók nem rendelkeznek nagy múlttal, érdemes körültekintően eljárni.A lakóingatlan fejlesztési "boom" óta nagyon sok új, csupán egy-két projekt építésére létrehozott cég jelent meg, ahol hosszútávon gond lehet a szavatossági és garanciális javításokkal. A vásárlóknak érdemes olyan fejlesztőknél nézelődni, akik évtizedek óta jelen vannak a piacon, és bejáratott, tapasztalt műszaki stáb, valamint alvállalkozói bázis áll a hátuk mögött.Tovább az előbbiektől függetlenül az a javaslatom, hogy a lakásvásárlók a műszaki átadatás-átvétel idejében vonjanak be műszaki ellenőri segítséget, hogy megfelelően tudják ellenőrizni az új ingatlanjuk műszaki állapotát.szerint, a felpörgő hazai ingatlanfejlesztés erős versennyel társul. A fejlesztők nincsenek kényelmes helyzetben, versenyezniük kell a vevőkért. Igaz, hogy erős a kereslet, de a vevők jól megnézik mit vesznek. A vásárlók tudatosabbak, mint egy évtizede. Aki gyorsan értékesíteni akarja fejlesztéseit, hamarabb pénzéhez akar jutni, nem engedheti meg magának a silány vagy kérdéses minőséget. Nem csak a kereslet a felfokozott, hanem a fejlesztők is rövidebb értékesítési ciklusban gondolkodnak, terveznek.Véleménye szerint, nem engedhető meg az olyan minőségi hiba, ami egyből érzékelhető. A gyenge minőségű anyagokat a rendkívüli szakemberhiány és a növekvő bérek is kiszorítják. Gyengébb anyaggal nehezebb dolgozni, esetleg vissza kell menni javítani akár rövid távon is. Ez ma már nem fér bele a kivitelezőknek. Az is igaz, hogy vannak valóban szerencsevadászok, de ma már sokkal előbb elbuknak, tisztul a piac. Az is javította a minőséget, hogy a jogszabályi változások miatt fehéredett a kivitelezés. A fekete és szürke gazdaság soha sem szolgálta az épített minőséget. Javító hatás az is, hogy már családi házas kivitelezésnél is megjelentek a felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök. Összességében azt lehet javasolni, hogy az a vevő aki megfelelő gondossággal kíván eljárni vegye igénybe szakember segítségét! Érdemes megnézni a fejlesztő régebbi projektjeit. Betekintést kell kérni a műszaki dokumentációba. Több, felkészült fejlesztő már előkészített műszaki tartalmú promóciós anyaggal várja a vevőket, amiből kiolvasható sok lényeges információ. Gyakorlott szemű szakemberek egy egyszerű bejárás alkalmával is tudnak viszonylag átfogó képet adni. A látható dolgok és a műszaki dokumentáció együttesen egy elég jó képet ad mit kapunk a pénzünkért, de ez laikusok számára nehezen érzékelhető.az előzőekhez hozzátette, hogy a verseny valóban erősödik, de ez elsősorban inkább a magas kereslettel társult területeken jellemző. (Budapest és környéke, illetve a gazdaságilag fontos és fejlődő megyeszékhelyek) A pozitív változást, ami valóban érezhető véleménye szerint is, inkább a szigorodó építési szabályok, a gyártói fejlesztések, az idő és szakember hiányban szenvedő, és így szükségszerűen tudatosabb kivitelezők, illetve az online csatornák felerősödése okán tudatosabb vásárlók együttese adja. A minőségibb anyagok felé tolódást gyakran segíti a gyártói garancia vállalások széles körben történő elterjedése, hiszen ezek megléte már-már alapelvárás. A gyártók pedig értelem szerűen a magasabb minőségű termékeik, rendszereik mellé adják a nevüket. Ezen kívül az építési kultúra is fejlődött, hiszen a nyugaton, már akár több évtizede használt és elismert technológiák és anyagok szépen lassan beépülnek az itthoni kivitelezők technikái közé is. Ezt a fejlődést segítette még, a válság munkahiányosabb időszakában felerősödött szakmai oktatások megléte, a szűkösebb esztendőkben külföldön dolgozó, de a mostani lehetőségek miatt hazatérő szakmunkások műszaki ismerete, illetve a megváltozott vásárlói igények is. Szerencsevadászok továbbra is vannak, hiszen a visszaesés időszakában befektetési piacot váltó, nem szakértő vállalkozók, most újra üzletet látva az építőiparban, hamar visszatértek például az autókereskedés mellől. A vásárlóknak a már szinte minden gyártónál megtalálható szakértői vonalak felkeresése mellett, a műszaki dokumentációk akár szakértővel való áttanulmányozását is erősen javaslom, hiszen már középtávon komoly különbségek adódhatnak az épületek fenntartási költségeit illetően a jó, kevésbé jó, esetleg rossz minőségű ingatlanok között.Az építőiparban bekövetkezett minőségbeli javulás hátterében olyan tényezők is szerepet játszanak, mint az alapanyagok vagy a technológiák szélesedő palettája, illetve az állandóan megújuló piaci elvárások, melyek a legújabb építési- és az ezeket lekövető trendek alkalmazása jelenti. Ezek a folyamatok természetesek, hiszen a beruházók is arra törekednek, hogy minél színvonalasabb és valamennyi igényt kielégítő produktumot kapjanak végeredményül. Ugyanakkor azok a piaci szereplők, akik kevésbé megbízhatóak, eredményesek hamar elbukhatnak, hiszen a szektorban ezen kompetenciák elengedhetetlenül fontosak. Kiemelten fontos, hogy a vevők és a beruházók is stabil piaci szereplőt válasszanak. Pozitívumként könyvelhető el, hogy a tavalyi évben a magasépítő szektor résztvevői között a szakmai összefogás erősödött.