Tetőterasz, szauna és medence: ilyenek lesznek a belvárosi luxusprojekt lakásai (képek)

A belvárosban épülő Szervita Square Building 14 900 négyzetméternyi területen kínál majd irodákat, kiskereskedelmi egységeket és luxuslakásokat. A föld felett és alatt összesen 12 szintes épület két szintjén kaptak helyet a lakóingatlanok. 2017-ben már részletesebben is bemutatásra került a projekt a Property Investment Forumon, a konferencián a közönség szavazata alapján a Szervita Square az Év koncepciója díját is megnyerte. Most a lakásokról készült legújabb látványtervekről a luxuslakásokat értékesítő cég vezetője számolt be a közösségi oldalán. A leírás alapján 14 lakásról van szó, amelyeknek a berendezésénél a Bentley Home termékeit használják, és amelyekhez privát tetőkert, szauna és medence is tartozni fog. A pontos árról nincs információnk, az V. kerületi piaci átlagot elnézve azonban a több millió forintos négyzetméterár az ilyen jellegű lakásoknál egyáltalán nem ritka, akár a 3-4 millió forintot is elérheti egy négyzetméternek az ára egy új és különleges luxuslakásban.A projektről az alábbi cikkeinkben írtunk: