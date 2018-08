Top 5 legdrágább ház a Balaton partján: ilyen lehet a magyar luxusnyaralás

Lakás 2018 - további információkért kattints a képre!

5. Balatonkenese - Luxusvilla 550 millióért

Figyelem: arról, hogy a listában szereplő hirdetések valóságosak, illetve még aktuálisak-e, nincs bővebb információnk, és a cikkben a hirdetések leírására támaszkodtunk.A legnagyobb hirdetőoldalak ingatlankínálatából szemezgetve néztük meg, hogy melyek azok a Balaton-parti házak, nyaralók (ki minek használja), amiket jelenleg a legdrágábban kínálnak eladásra. A Duna House, ingatlan.com, Otthon Centrum és Otthontérkép hirdetéseiből az első 5 legmagasabb árú balatoni ingatlant kiválasztva talán meglepő eredmény lehet, hogy a "legdrágábbak listáján" utolsó helyen álló ház is meghaladta a fél milliárd forintot. Természetesen a medence és a panoráma ezeknél az ingatlanoknál már szinte alapfelszereltség, és a több száz négyzetméteres alapterület is elvárható, ha már ekkora összegről van szó.A hirdetések között több olyan 50-60 szobás apartmanház is szerepel, amelyek ár alapján bekerülhettek volna a listába, ezek azonban inkább azokat célozzák meg, akik szálláshelyet vásárolnának befektetési céllal, így nem igazán egy család luxusnyaralására vonatkoznak.A 250 négyzetméteres villához természetesen saját partszakasz, medence, illetve a leírás alapján egy kisebb kikötő is tartozik, mindez egy 2800 négyzetméteres parkosított kerttel összekötve. A nappali mellett 7 szobát és 5 fürdőszobát alakítottak ki a kétszintes épületben. Az 550 millió forintos ár, ekkora alapterülettel mintegy 2,2 millió forintos fajlagos árat jelent.

Kép forrása: Duna House

4. Tihany - Családi ház 260 négyzetméteres terasszal 607 millióért

A háromszintes ingatlan 205 négyzetméteres alapterülete mellett egy 260 négyzetméteres tetőterasszal is rendelkezik, amelyen helyet kapott egy 150 négyzetméteres medence is. A tihanyi panorámás ingatlan négyzetméterára - a teraszt nem számolva - mintegy 2,95 millió forint, vagyis a fajlagos árakat nézve első lehetne a listában.

Kép forrása: Duna House

3. Balatonalmádi - Nyaraló szaunaházzal, csónakházzal, sós vizes medencével 650 millióért

A Balatonalmádiban eladásra kínált nyaraló összterületét nézve az egyik legnagyobb a listában, közel 13 ezer négyzetméteres telekterületen a 775 négyzetméteres ingatlan több épületből is áll, a fő épület 5 szobával rendelkezik, ezen kívül az alkalmazottaknak is fenntartanak egy kétszobás épületet, illetve két másik, egy négy- és egy kétszobás ház is beletartozik az ajánlatba. Ezen kívül szerepel még a hirdetésben csónakház és szaunaház is, illetve egy kültéri sós vizes medence. Ha a birtokon lévő összes ingatlan alapterületét beleszámítjuk a fajlagos árba, akkor a többi hirdetéshez képest viszonylag kedvező, 840 ezer forintos négyzetméterárat kaphatunk.

Kép forrása: Otthontérkép

2. Tihany - Nyaraló tihanyi panorámával 850 millióért

A négyzetméterárat tekintve az egyik legdrágább egy tihanyi ingatlan, 290 négyzetméter alapterülettel 850 millió forintért, vagyis mintegy 2,9 milliós négyzetméteráron kínálják. A ház 5 szobával rendelkezik, természetesen itt sem hiányozhat a kültéri medence, illetve a Balatonra néző örökpanoráma.

Kép forrása: ingatlan.com

1. Balatonlelle - Ezer négyzetméteres nyaraló több, mint 1 milliárdért

A listavezető helyre egy 1040 négyzetméteres balatonlellei ingatlan került, több, mint 1 milliárd forintért lehet megvásárolni, a nagy alapterület miatt azonban a fajlagos ára alig haladja meg az 1 millió forintot. A háromszintes épület legalsó szintjén, közel 500 négyzetméteren helyezkedik el a medence, a szaunák, a konditerem, moziszoba, billiárdterem, boros pince, illetve az autómosóval felszerelt garázs. A középső szint a nappalinak és a konyhának, míg az emelet a szobáknak ad helyet.

Kép forrása: Duna House