Új befektetési trend söpörhet végig Európán - Sokan tennék ilyen ingatlanba a pénzüket

Nem kis fejtörést okoz az egyetemistáknak a lakhatási kérdés például Budapesten, ahol saját lakás hiányában, a bérlés, vagy a kollégiumi szoba megoldása jöhet szóba. A bérleti díjak meredek emelkedése miatt azonban jobb lehetőségnek tűnhet a kollégium, feltéve, ha jelentkező be tud kerülni egy ilyen intézménybe, a túljelentkezések miatt ugyanis hosszú várólistára lehet számítani.Megoldás nyilvánvalóan az lenne, hogy a felsőoktatási intézményekkel együttműködve, több helyen alakítanának ki ilyen jellegű szállásokat, ez viszont az állam részéről is komoly beruházási összeget jelentene. A fejlesztőknek viszont csak úgy érdekük kollégiumok építésébe kezdeni, ha a szobákat a piac árazza be, méghozzá úgy, hogy megfelelő hozamszintet érjenek el. De nemcsak ez az egyetlen ok, amiért a hazai magánkollégiumi piac robbanása még várat magára. Az alulszabályozottság, vagyis, hogy Magyarországon nincs külön magánkollégium jogintézmény is hátráltató tényező lehet, a beruházók a szálláshely-szolgáltatás és a bérlemény között választhatnak üzleti stratégiájuk megalkotásakor.Európában már számos helyen nagy piaca van ennek az üzletágnak,arról számolt be, hogy több mint 100 diákszállásokat tartalmazó portfolióval rendelkeznek, és a tapasztalataik alapján a legtöbb diák úgy dönt arról, hogy melyik kollégiumba költözzön, hogy számba veszi a létesítmény által kínált szolgáltatásokat. Vagyis, hogy az ingatlanban van-e étkezési lehetőség, klubhelyiség, biciklitároló, parkoló, valamint konditerem. A szakértő arról is beszámolt, hogy a kelet-közép-európai régió elmarad az európai átlagtól, a kínálat és a kereslet tekintetében egyaránt.

Elsőként a keresletről - Ki megy magánkollégiumba?

Kínálat - Nálunk még gyerekcipőben sem járnak a fejlesztések

Általánosságban az látható, hogy főleg külföldi diákok veszik ki, mert egyrészt külföldön már elterjedtebb lakhatási forma, másfelől az árak is magasabbak, mint egy hagyományos kollégium esetében. Ahogy viszont jobban elterjed ez az alternatíva is Magyarországon a magyar diákoknak is jó lehetőségeket kínál, mert sok esetben olcsóbbra jöhet ki, mint egy saját lakás fenntartása, arról nem is beszélve, hogy nincs rezsiköltség sem és nem is kell egyedül lakni - igaz, ez valakinél előnyt, valakinél pont hátrányt jelenthet.A konferencia egy délutáni panelbeszélgetése során arról is szó esett, hogy miért van kevés kollégiumfejlesztés a kelet-közép-európai régióban.elmondta, hogy egyszerűen sokkal több diák van például Párizsban, vagy Londonban, ami egyben azt is jelenti, hogy hiába van jelenleg igény az ilyen beruházásokra itt is, amíg azt látják, hogy csökken a diákok száma a kockázat is magasabb. Mire elkezdenek terjeszkedni és építkezni, akár 5 év is eltelhet, és nem tudni, hogy milyen kereslettel fognak szembesülni akkor.Nem sok, de nálunk is vannak már kezdeményezések, akik még időben felismerték, hogy igény van ezekre a magánkollégiumokra, azoknak mostanra már sikerült befejezni a fejlesztést. Ilyen például a IX. kerületi Tűzoltó utcai magánkollégium, amely a korábban Tűzraktár, majd Tűzraktér nevű kulturális központ helyén épült.Ezen kívül a kormányzati beruházások között szerepel a Déli Városkapu Program, amely egy 135 hektáros észak-csepeli terület lehetséges hasznosítását vázolja fel, és ahol akár 12 ezer diák számára épülhetne kollégium, sportfejlesztésekkel kiegészítve. A főváros legnagyobb beruházásairól, valamint a kormányzati fejlesztési lehetőségekről bővebben a Budapest 2030 Konferencián szólal meg a szakértők közöttA szomszédos Ausztriában ezeknek a szállástípusoknak a száma már sokkal több,elmondta, hogy ők helyi cégként az osztrák fővárosban tevékenykednek és még itt is alulkínálatot tapasztalnak. A szintén főként osztrák piacon tevékenykedőhozzátette, hogy a magánkollégiumok piaca még korai szakaszban van, a régióban pedig látják a lehetőséget, többek között a kiváló lokáció és a gazdasági fellendülés miatt. Különösen igaz ez Lengyelországra, ahol a felsőoktatási intézmények minősége és az "oktatási turizmus", vagyis az ott tanuló sok nemzetközi diák is kedvező befektetési célponttá teszi az ország néhány nagyobb városát.

A közönségszavazás eredményére reagálva,elmondta, hogy ők szintén Ausztriában foglalkoznak diákszállásokkal, valamint hotelekkel. Jelenleg négy folyamatban lévő projektjük van, éppen ezért ha neki kellene válaszolnia arra a kérdésre, hogy befektetne-e a következő 12 hónapban egy magánkollégiumi projektbe, azok között lenne, akik az "egyértelműen igen" választ adták erre a kérdésre.Az ingatlanpiaci alternatív fejlesztési és befektetési termékekről, például magánkollégiumról, a novemberben Budapesten megrendezésre kerülő Property Investment Forumon is kiemelten lesz szó. A szakértők többek között arra a kérdésre keresik a választ, hogy valóban van igény az ilyen jellegű beruházásokra, vagy már egy-egy projekt is lefedheti a magyar piacot.