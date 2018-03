Válaszoltak az érintettek: így lehet spórolni az építési költségeken

Érdekel, hogy megáll-e az áremelkedés, vagy továbbra is drágulnak a lakások árai? Kíváncsi vagy, hogyan történik a hitelezés? Szeretnéd tudni, hogy mikorra várható az új lakások átadása? Nézd meg a programot és jelentkezz te is! ÁTTEKINTÉS

Scheer Sándor vezérigazgató Market Építő Zrt. Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A páratlan ötleteiről, kiváló esztétikai- és arányérzékéről ismert vezető már a cég alapításakor célul tűzte ki... Tovább »

Kiss Gábor ügyvezető igazgató Metrodom Kivitelező Kft. Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása során termelési... Tovább »

Csokló Gábor műszaki igazgató Masterplast Group Nyrt. Végzettségem építészmérnök (JPTE PMMFK Pécs 1996) és vállalkozásmenedzser szakmérnök (JPTE PMMFK Pécs. 1998). A diploma után pályakezdőként az ARÉV Zrt-nél dolgoztam munkahelyi mérnökként 1996-2002 között.... Tovább »

Az ingatlanpiacon jelenleg az egyik legégetőbb problémának a szakmunkások hiánya és a magas anyagköltségek számítanak, így az általunk megkérdezett szakemberektől elsőként arra vártunk választ, hogy pontosan mekkora áremelkedést tapasztaltak az építőipari anyagoknál és az építőmunkások béreiben. Továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy miként tudnak spórolni a magas építési költségeken és jellemző-e az alacsonyabb minőségű anyagok felhasználása, vagy inkább a munkafolyamatok hatékonyságát próbálják meg növelni, hogy ezáltal leszorítsák a költségeket."A kereslet és kínálat összefüggései rendkívüli változatosságot mutatnak ebben a szférában. Az alapanyagok drágulása 2016 óta erőteljesebb lett, jobban érezhető a változás, többek között ez is eredményezi azt, hogy a beruházások költségvetése megnövekedett ez elmúlt időszakban. A munkaerő esetében pedig közös érdek a minőségi munkát végző szakemberek alkalmazása és megtartása, melynek eléréséhez szükséges a megfelelő képzési modell és a lojalitásépítő programok kidolgozása. A költségek arányos csökkentésének elérésében a megoldást a munkafolyamatok hatékonyságának javításában látom, ami a Market Építő Zrt. esetében konkrétan azt jelenti, hogy minden főbb munkafolyamatot házon belül tartunk, modern építéstechnológiai folyamatokat alkalmazunk, a lehető legkevesebb feladatot szervezzük ki külsős partnerek számára. Véleményem szerint ez a garanciája a hatékony és minőségi kivitelezésnek.""Jelentős mértékben növekedtek a kivitelezési költségek, az anyagár átlagosan évente körülbelül 10 százalékos mértékben növekszik, de a munkabér ennél jóval nagyobb ütemben nő. A különböző szakterületeken eltérő mértékben változik a munkabér, valahol 10-30 százalékos, de számos területen 50-80 százalékos emelkedést lehet megfigyelni. Az építési költségeken nem tudunk, nem akarunk spórolni ugyanakkor mi már a tervezéskor azokat az anyagokat és műszaki megoldásokat alkalmazzuk, amit a sok éves saját kivitelezési tapasztalat alapján a leghatékonyabban támogatják az ingatlanfejlesztést." Lakás 2018 konferencián a hazai lakáspiac és az új építésű lakóparkok előtt álló lehetőségekkel és kihívásokkal foglalkozunk, ahol többek között Kiss Gábor is megszólal az új technológiákkal kapcsolatban, amelyek a fejlesztést, értékesítést és persze a vásárlókat segítik a megfelelő ingatlan megtalálásában."A kereslet az, ami meghatározza ezeket a magas egységárakat, mert a hatályos kedvezményes 5 százalékos áfa miatt a befektetők úgy időzítenek, hogy be tudják fejezni az egyes projektjeiket 2019. december 31- ig. Az építőipari anyagok árai mintegy 12-25 százalékos emelkedésen mentek keresztül, ellenben a munkadíjak közel 80-100 százalékkal nőttek. A kivitelezési költségeken faragni elsősorban a műszaki tartalom jó megválasztásán lehet. Mindig nagy kérdés a beruházók számára, hogy mennyi pénzért mit építsenek annak érdekében, hogy a profitabilitás megmaradjon. Spórolni a kivitelezési időszakban már nagyon nehéz, mert amit megálmodott a beruházó és a tervező, azt kell megvalósítania a kivitelezőknek. Nyilvánvalóan egy bonyolult műszaki tartalommal bíró lakóingatlant több időbe telik kivitelezni, ami tovább növeli a költségeket. Inkább az a kérdés, hogy a nagy hajrában el tudnak-e készülni a projektek időre, hiszen a lakóparkfejlesztés és az építőipar összetett dolog, ahol a házat nagyon sok szakma (festő, burkoló, kőműves, épületgépész, elektromos, stb.) építi és elég, ha csak az egyik megcsúszik, a többiek azt már nehezen tudják behozni.""Az építőanyag gyártóknál és kereskedőknél is igaz, hogy a munkabérek növekedése valamilyen formában beépül a termékbe. A gyártók a termékeikért magasabb árat kérhetnek el a keresleti piacon, mint az elmúlt években. Egyes, főleg nehezen szállítható, lokális ellátású anyagoknál a megnövekedett hazai kereslet nagyobb teret enged a gyártóknak az áremelésre, kevésbé érinti őket az import árkiegyenlítő hatása. Általánosan emelkednek az építőanyag árak, de differenciáltan, attól függően milyen terméktípusról van szó. Ma már jó szakemberrel szemben nincsen tárgyalási pozíciója a megrendelőnek, helyette a szakember válogat a megbízások között. Emellett a szektor évek óta tartó fehéredése eddig is növelte a kivitelezési költségeket, de ma már a munkadíjakban az emelkedés szintje a felfokozott kereslet miatt jelentősen túlnőtte a költségnövekedés arányát. Az építési folyamatban az tud hatékonyan dolgozni, aki megbízható beszállítói és alvállalkozói körrel rendelkezik, így a tapasztalat, a kompetencia és a kapcsolati tőke felértékelődik. Aki olcsóbb anyagokkal próbál kompenzálni és nem hatékonyabb munkaszervezéssel, az rövidebb idő alatt elbukik.""Folyamatos és szinte minden építési anyagot érint az áremelkedés most már trendszerű gyakorlata. Véleményem szerint ezek mögött az eddig gyenge piac miatt át nem hárított, de emelkedő alapanyag, gyártási, illetve szállítási költségek és árak állnak. Mivel láthatóan a keresletre még (!) nincs érdemi hatással az építőanyag árváltozások dömpingje, ezért ezek a trendek megfigyelhetők a kivitelezői költségekben. A kivitelezéseken spórolni a kevesebb munkaórát igénylő anyagok beépítésével, a jó munkaerő és anyag beszerzés szervezéssel, illetve valóban a gépesítéssel lehet. Az olcsóbb alapanyag mindig "drágább" lesz a végén, a kérdés csak az, hogy mikor. Az olcsóbb alapanyag gyengébb minőségű kivitelezést, hiányos, de akár rossz esztétikai vagy műszaki végterméket eredményez, ami a későbbiekben többlet költséget jelent, így tervezéskor és a befektetés megvalósításakor ezeket a szempontokat mindig érdemes kiemelten figyelembe venni."