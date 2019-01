Vége a szárnyalásnak? - Ennyibe kerül ma egy lakás a brit fővárosban

A brit statisztikai hivatal 1995 óta közöl havi szintű adatokat a londoni lakásárakról a családi házak, ikerházak sorházak és társasházi lakások típusainál. Míg 1995-ben egy átlagos családi ház 56 millió forintnak megfelelő fontba került Londonban, addig egy lakás 23 millió forint körül volt. Kisebb hullámzással ez a két szám 23 év alatt elérte a 320 és a 145 millió forintot, vagyis 6-7-szeres áremelkedés ment végbe.

Klikk a képre!

Az utóbbi évek lakásárait nézve jól látszik, hogy a Brexit híre óta eltelt időszakban a lakásárak inkább stagnálnak mint emelkednek, néhány százalékos kilengésektől eltekintve. A közel két és fél évtizedes távlatban azonban nem volt példa nélküli az, hogy 2-3 éves stagnálás után folytatódjon csak az áremelkedés, sőt a 2008-as válság idején másfél év alatt 20 százalékot csökkentek az árak.Érdekes kérdés, hogy vajon a Brexit nélkül is bekövetkezett volna-e a mostani stagnáló szakasz. Bár az EU-ból való kilépés hírére több cég valóban elhagyta a brit fővárost és székhelyét más európai városokba helyezte át, egyelőre a város lakosságszáma nem csökkent érdemben. A lakások iránti igény még továbbra is magas, ami meggátolja azt, hogy az árak rohamos csökkenésbe kezdjenek. Ezen kívül az, hogy Londonban a lakosság mintegy fele bérelt lakásban él a befektetők számára továbbra is vonzóvá teszi a piacot. Nem lehet tehát arra számítani, hogy a következő időszakban hirtelen árcsökkenés legyen, de úgy tűnik, hogy a 2015-öt megelőző évek töretlen áremelkedési ciklusa is jó pár évre véget ért.