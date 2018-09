Vészesen fogynak a szabad lakások: nyáron két nagyobb projektben állították le az értékesítést

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most még early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Idén nyáron két olyan 100 lakásos projekt értékesítését is leállították, amelyben a lakások jelentős részét már eladták, ami szintén mutatja, hogy az elmúlt három hónapban is sokan vásároltak új lakást.

Elkészült a Budapest Lakáspiaci Riport legújabb, 2018 harmadik negyedéves újlakás-adatbázisa. Az új lakóingatlanok száma továbbra is növekedik, nyárra már mintegy 21 300, legalább négylakásos társasházban épülő fővárosi új lakás fejlesztését rögzítették. Az idei év tavaszához képest így közel 400-al bővült az épülő lakások száma Budapesten, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kínálat is nagyobb lett. Vélhetően a csökkentett áfa megszűnésének közelgő határideje miatt, a kereslet is élénkebbé vált, így összességében kevesebb szabad lakás közül válogathatnak a most vásárolni készülők.A listázott szabad lakások száma 6700 darab alá csökkent, ilyen kis kínálatra körülbelül másfél éve nem volt példa. A kedvezményes áfa meghosszabbításának hiánya, a fejlesztéseket is blokkolja, illetve sok beruházó egyelőre kivár, amíg a kormány az új családtámogatási sémát be nem mutatja.

Az újonnan indult projektek kétharmadában 40 darabnál kevesebb lakás fog felépülni az ígéretek szerint még 2020 előtt. Mindössze 3 darab 100 lakásosnál is nagyobb fejlesztésben kezdődött el az értékesítés nyáron (Cordia Akadémia Garden és Marina Portside, Zugló Residence), ezek mindegyike 2020 után fog felépülni.Az egyre szűkülő kínálat ellenére 2018 nyarán összesen 2 225 lakást adtak el a fejlesztők. Ez csupán 100 darabbal kevesebb, mint a 2017 őszi rekord, amikor a kínálat is bőségesebb volt. Az összes eladott lakás 40 százaléka angyalföldi projektben található, de a belső-pesti kerületekben is több lakást adtak el, mint idén tavasszal. Ezzel párhuzamosan a külső-pesti fejlesztések részaránya 24-ről 15 százalékra esett vissza.