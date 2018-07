Lakást bérelni vagy venni éri meg jobban az egyetemistáknak?

A körülmények alapos mérlegelésével megérheti tehát lakást vásárolni, azonban sokat drágultak az egyetemi városokban az ingatlanok az elmúlt években.

A lakásbérlés és -vásárlás közötti döntést befolyásoló három legfontosabb tényező, hogy miként alakulnak a lakásbérleti díjak és a lakásárak, illetve, hogy mennyi ideig tervez valaki az adott otthonban élni. Ezek alapján számítható az úgynevezettEzek a fedezeti időtávok az Index készítői által vizsgált budapesti helyszíneken. A legtovább az 5. és 6. kerületekben kell élni ahhoz, hogy a bérlés helyett megérje a vásárlás.A fedezeti időtávba azonban azt is be kell kalkulálni, hogy az esetlegesen megvásárolt lakást a gyerek nem egyedül lakja, hanem annak egyik szobáját akár kiadhatja egy csoporttársának is. Márpedig az eredmények azt mutatják, hogy ez esetben akár a 3 évig tartó alapképzés elkezdése esetén is érdemes lehet a családoknak elgondolkodniuk a lakásvásárláson.. Ott általában több mint 4 évet kell élnie a továbbtanuló diáknak ahhoz, hogy érdemes legyen megfontolni a lakásvételt. Ha azonban a vásárolt lakás egy szobáját kiadja egy csoporttársának, akkor már 2 év után a vásárlás felé billenhet a mérleg nyelve. A. Mivel már kevesebb, mint 3 évnyi ott tartózkodásuk esetén is jó ötletnek tűnik a lakásvétel a családnak, ha pedig a vásárolt otthon egyik szobáját maguk is kiadják, másfél év alá csökkenhet a fedezeti időtáv.. Legalábbis országosan, Budapesten ugyanis a Takarék Index által számított átlagnál nagyobb mértékben mentek fel az árak.A fővárosi egyetemek közelében lévő helyszíneken például. Ami azt jelenti, hogy egy 40 négyzetméteres, két diák számára megfelelő lakhatási feltételeket biztosító lakás ára nagyjából 15 és 22 millió forint körüli összegbe került. Lényegesen sokat lehetett azonban spórolni, ha - kompromisszumot kötve - a diákok az egyetemi helyszínhez még közel, de attól kicsit a város külső irányába elmozdulva kerestek otthont.

A legfontosabb vidéki egyetemi városokban meglehetősen nagy szórást mutattak az átlagárak 2017-ben. A legtöbbet, csaknem 300 ezer forintot Sopronban kellett kiadni egy négyzetméterért, míg a legkevesebbet, 128 ezret Miskolcon. Vagyis helyszínenként lényegesen nagy különbség is lehet abban, hogy mennyibe kerül lakást venni a tovább tanuló gyermeknek. Mindebből következően egy 40 négyzetméteres vidéki lakás ára 5 és 12 millió forint között mozgott.A vidéki egyetemi központok esetében ugyan erős drágulás volt megfigyelhető az elmúlt években, ám 2008-hoz képest a fővárosinál - sőt egyes esetekben az országosnál is - mérsékeltebb maradt az árváltozás mértéke.

