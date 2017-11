Most durran majd igazán nagyot a hazai ingatlanpiac

Lazultak a magyar szabályok

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy 10 milliárd forintos induló tőke helyett immár 5 milliárd is elég az alapításhoz.

További kikötés a 25 százalékos közkézhányad, és ezen belül egyik részvényes tulajdoni hányada sem haladhatta meg a jegyzett tőke 5 százalékát. A módosítás után azonban 5 százalék feletti tulajdonjog esetén is fenntartható lesz a SZIT-státusz, ha az egyik tulajdonos szavazati joga sem haladja meg az 5 százalékot.

Magyarországon tőzsdei jelenéthez van kötve a SZIT-státusz, ami nagyfokú biztonságot jelent a befektetőknek, illetve a transzparenciát is biztosítja

A hazai tőzsdei cégek közül elsőként a Graphisoft Park lépett, majd a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF), utána pedig az Appeninn is jelezte, hogy céljai között szerepel a SZIT-státusz elérése. A Graphisoft Parkot a SZIT előszobájának számító SZIE-ként már nyilvántartásba is vették, SZIT-té pedig legkésőbb 2018 végéig alakulhat.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT), vagy angolszász nevén Real Estate Investment Trust (REIT) egy globális vállalkozási forma. Az Egyesült Államokban jelent meg a hatvanas években, majd Európa-szerte is elterjedt: jelenleg több száz ilyen társaság működik csak Európában. A csatlakozó államok azt ajánlják bizonyos nyilvánosan működő ingatlanbefektetőknek, hogy amennyiben tartósan úgy dolgoznak, hogy a kisrészvényesek is részesülhetnek az ingatlanbefektetéseik hozamából, akkor cserébe nagyon kedvező adózási kondíciókat kaphatnak. Ez jól hangzik, de milyen feltételekkel működik egy ilyen társaság, és milyen jövőt jósolnak a szakértők a SZIT-nek Magyarországon? Ezekről hallhattunk az idei Property Investment Forumon (PIF).Nyár elején módosította az Országgyűlés a SZIT-re vonatkozó törvényt, amelyet bár már 2011-ben kihirdettek, az első 6 évben egyetlen ilyen társaságot sem alapítottak. A friss módosítások azonban számos könnyítést tartalmaznak.A SZIT kedvező adózási feltételekkel biztosítja a részvényeseknek az ingatlanbefektetéseik hozamából való részesedést. Alapvető, hogy a SZIT minden évben a nettó eredmény 90-100 százalékát kifizesse osztalékként a tulajdonosoknak. Cserébe nem kell sem iparűzési adót, sem társasági nyereségadót fizetniük ezeknek a társaságoknak.- emelte kivezetője, aki hozzátette, hogy bár szigorúak a feltételek, az előnyök összességében felülmúlják a hátrányokat. Az igazgató többek között a kedvező (átlagosan 5 százalék feletti) hozamszintre gondolt, illetve a kedvező adózási feltételekre, amelyeket ez a társasági forma biztosít.

Kinek éri meg átalakulni?

Mivel zártkörű részvénytársaságról van szó, a SZIT-elvárásoknak való megfelelés, köztük a tőzsdére lépés jelentős akadályt jelen, a nyilvános működés vállalása pedig komoly stratégiai döntés, aminek a vállalását nagyon meg kell gondolni

A bankoknak is készülni kell

Egy jó projektet tehát ma könnyű finanszírozni, és nemcsak a csökkentett kamatú banki hitelek állnak rendelkezésre, hanem például a kötvénykibocsátással is versenyeznek a pénzintézetek. Utóbbiaknak továbbra is az a fő szempont a finanszírozási igények elbírálásánál, hogy hosszú távú, partnership jellegű együttműködés jöhessen létre, aminek a keretében a projekt a bank portfóliójában marad.

A bankok szeretik bebiztosítani magukat, ha projektfinanszírozásról van szó (teljes biztosítéki kör, anyavállalati garancia), a SZIT-ek esetében ezért felmerül a kérdés, hogy mi az az új biztosítéki struktúra, ami kellően flexibilis, tehát tartható a cégek részéről is, de közben biztonságot nyújt a banki oldal számára.

vezérigazgatója a SZIT-ről szóló kerekasztal-beszélgetésen elmondta, hogy a cashflow tervet nagyban kellett ahhoz igazítani, hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. Azt is felvetette, hogy még mindig akadnak a törvényben olyan pontok, amiket érdemes lenne újragondolni, mert egy ingatlanfejlesztő cég például nem tud megfelelni a szabályoknak, nem beszélve arról, hogy ez a társasági forma az ingatlanfejlesztésből adódó kockázatokat is nehezen tolerálja.vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy a WING is vizsgálta egy időben a SZIT-té válás lehetőségét, először 2011-ben, majd a későbbiekben is.- mondta a vezérigazgató-helyettes."Akinek már adott a tőzsdei jelenlét, annak kisebb fájdalommal jár eleget tenni a SZIT-szabályoknak" - ismerte elvezérigazgatója, aki szerint az is nehézséget jelenthet a cégeknek, hogy az ingatlanszektorban a bankok még mindig projekt alapon képzelik el a finanszírozást, miközben a külföldi példák is alátámasztják, hogy maga a SZIT társasági forma finanszírozása is járható út lenne.ingatlanfinanszírozási ügyvezetője a banki oldalról beszélt a kerekasztal résztvevőjeként. A 2008-as válság következtében lényegében megszűnt az ingatanfinanszírozási verseny a bankok között, és csak 2014-2015-ben kezdett ismét éledezni ez a piac, de ma már jóval konzervatívabban gondolkodnak a bankok: a jó projektekért erősen versengenek, amelyek azonban limitált számúak.jogi tanácsadó cég banking and finance partnere szerint valóban nagy az étvágy a finanszírozásra, szinte már likviditásbőség van.A szakértő hozzátette, hogy az Egyesült Államokban olyan jelentős volt a SZIT (ott REIT) felfutása, hogy nemcsak ingatlanfejlesztésben érdekelt cégek, hanem szállodaláncok és kaszinók is átalakultak. Az SZIT-státuszú társaságok közül a logisztikában érdekeltek lettek a legsikeresebbek.

A SZIT lehet a jövő Magyarországon?

A SZIT-re vonatkozó szabályok 2016-2017-es módosításainak köszönhetően érezhetően ebbe az irányba fordul egyre több piaci szereplő érdeklődése, illetve a magyar ingatlanpiac felívelése is hozzájárulhat ehhez a trendhez.

Magyarországon most jöhet a nagy felfutás, hiszen az idei évtől kezdtek el komolyabb érdeklődést mutatni a cégek. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra vonatkozó jogszabályi környezet a módosítások előtt nem volt eléggé kedvező ahhoz, hogy a jelentős ingatlanportfólióval rendelkező részvénytársaságok ebben a formában folytassák gazdasági működésüket. Az elfogadott módosító javaslat egyértelmű célja volt, hogy a SZIT cégformát elérhetővé, vonzóvá tegye a befektetők és a jelentős tőkeerővel rendelkező vállalatok számára.A várakozások szerint az ingatlan befektetők, fejlesztők egyre nagyobb számban döntenek majd a tőzsdei bevezetés és a SZIT-státusz megszerzése mellett. Az ingatlanpiaci felfutásban részesedni kívánó kisbefektetők számára pedig új lehetőségként jelenik meg: a SZIT jól kiegészítheti a befektetési portfóliójukat az ingatlanalapok mellett.