23 magyar fejlesztés a világ vezető ingatlankiállításán

A MIPIM a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállítása, amelynek keretében több mint 25 éve gyűlnek össze az ingatlanszektor legbefolyásosabb szereplői a cannes-i filmfesztiválnak is helyet adó Palais des Festivals-ban. 100 ország 3100 kiállítója vesz részt a négynapos kiállításon, amelyre 24 200 szakmai látogató várható. Idén több mint 50 város jelenik meg saját standdal, akárcsak tavaly, Budapest idén is bekerült a központi konferenciaprogramba.Az idei kiállítás magyar vonatkozású újdonsága, hogy a szervezők nemcsak a főváros ingatlanpiacáról beszélnek majd, hanem felhívják a befektetők figyelmét a vidéki városokban rejlő potenciálra is. A termelő beruházások mellett megfigyelhető trend, hogy egyre több vállalat nyit Budapesten kívül szolgáltató- és fejlesztési központokat, amelyhez jó alapot biztosít az infrastruktúrán túl az egyetemekről kikerülő jól képzett munkaerő. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), az EY és az SSC Heroes legfrissebb felmérése alapján a Magyarországon letelepedett szolgáltatóipari vállalatok 80 százaléka tervez bővítést a közeljövőben, és a válaszadók 50 százaléka venne számításba vidéki helyszínt bővüléséhez.2017-ben közel 1,8 milliárd euró értékben vásároltak ingatlanokat hazai és külföldi ingatlanbefektetők Magyarországon, és ez a volumen idén vélhetően enyhén tovább emelkedik. A kiállításon a hazai fejlesztések közül az alábbi projektek mutatkoznak be:

Advance Tower - Futureal Group

Agora Budapest - HB Reavis

Aréna Business Campus - Atenor

Budapest One - Futureal Group

Corso Irodaház, Pécs - Hipa

Déli Ipari Park, Pécs - Hipa

East Gate Business Park B2s - Wing

EcoDome - Hipa

Etele Plaza - Futureal Group

Forest Offices - Debrecen

Kassák Residence - Wing

Liget Budapest Projekt

Magyar Telekom székháza - Wing

Magyar Zene Háza - Liget Budapest Projekt

Millennium Gardens - TriGranit

Néprajzi Múzeum - Liget Budapest Projekt

OMRRK - Liget Budapest Projekt

Skylight City - Wing

Szervita Square Building - Horizon Development

Tópark 'Be My City' - Hipa

Új Nemzeti Galéria - Liget Budapest Projekt

Váci Greens - Liget Budapest Projekt

Zala Spring Golf Resort - Hipa