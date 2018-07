30 év után nevet váltott a Mérték Group

A cégcsoporthoz olyan kiemelt épületek köthetők, mint az egyik legismertebb budapesti városmegújítási fejlesztés, a Corvin Sétány legelső kereskedelmi és irodaprojektjei, a Kodály Központ megvalósítása, az Európa legnagyobb biodómját magába foglaló Pannon Park projekt, vagy a Liget Budapest egyes épületei.

A Portfolio-hoz eljuttatott közlemény szerint Paulinyi Gergely és Reith András a kétezres évek elején kezdtek el közösen dolgozni a Mérték Stúdióban, ahol 2004-ben létrehozták saját, Paulinyi-Reith műtermüket - ez pedig az első határozott lépés volt az önállósulás felé. Ekkor alkották meg innovatív pályaművüket, a Haller Kert építészeti tervpályázatát is, amely hazánkban úttörőként mutatott komplett fenntarthatósági koncepciót, ami így már akkor magában hordozta a cég jelenlegi alapelveit.

Paulinyi Gergely

Paulinyi Gergely elnök-vezérigazgatót vezető tervezőként az intuitív, designorientált építészeti munkák mellett a teljes fejlesztés üzleti modelljének szem előtt tartása jellemzi, Reith András fenntarthatóságért felelős igazgató pedig a tudományos és mérnöki szempontokra helyezi a hangsúlyt. A Paulinyi-Reith & Partners környezettudatos építészetben nyújtott szerepére jó példa a Skanska által fejlesztett Nordic Light Offices irodaépület, amelynek éves energiafelhasználása a magyar építési előírásokban szereplő értéknél több mint 40 százalékkal alacsonyabb.Az új márkanév a Mérték Group Zrt-hez tartozó cégeket átláthatóbb struktúra mentén egységesíti P-R&P Zrt., vagyis Paulinyi-Reith & Partners Zrt. néven, ami a fokozott személyes felelősségvállaláson túl a nemzetközi célkitűzéseket is jobban érzékelteti.

Reith András

A cégcsoporthoz fennállása óta közel 500 000 m² korszerű irodaterület tervezése és nagyságrendileg 250 000 m² műemléki épület felújításának tervezése kapcsolható. Országszerte és külföldön 700 000 m²-nél is több kereskedelmi épület tervezése köthető hozzájuk. A most épülő Etele Plaza a legmodernebb BREEAM környezettudatos épületminősítés alapján készül. A nevükhöz fűződik továbbá 71 000 m² edutainment funkcióba sorolható létesítmény is, többek közt a Pannon Park és a Magyar Innováció Háza - melyek olyan épületek, ahol az élmény alapú oktatásnak köszönhetően az edukáció és a szórakoztató ipar találkozik egymással. Jelentős városléptékű terveik között szerepel a 3 hektár összterületű Kelenföld városrehabilitációs fejlesztés, valamint a nagyszabású kínai Dong Ying beruházás a maga 430 hektárjával. Ezeken felül hazánkban a cégcsoport portfóliójában elsőként volt elérhető az összes jelentősebb nemzetközi, zöld épületminősítés: a LEED, a BREEAM és a WELL szerinti tervezés. Utóbbiaknak köszönhetően több mint 370 000 m² minősített zöld épület készült el, ami 33 000 embernek biztosít egészséges munkakörnyezetet.A brandváltás során a cégcsoport arculata mellett megújultak az online kommunikációs felületek is, melyeken keresztül folyamatosan követhetők lesznek az aktualitások és az új beruházások tervei is.