78 milliót szán a kormány a sátoraljaújhelyi függőhíd megtervezésére

A február 21-i Magyar Közlönyben megjelent határozat összesen 2,5 milliárd forintot biztosított Sátoraljaújhely turisztikai attraktivitásának fejlesztésére, ami részben a Szárhegy és a Várhegy közötti üveghíd építésére, valamint a sátoraljaújhelyi vár turisztikai attrakciójának fejlesztésére megy.Az eredeti tervekkel szemben azonban egyáltalán nem biztos, hogy végül üvegből lesz a függőhíd, viszont a világrekorder címre továbbra is pályázik. A tender mostanra eredménnyel zárult, sikerült megtalálni a vállalkozást, aki megtervezheti a függőhidat. A közbeszerzési hatóság oldalán megjelent összefoglaló tájékoztatás szerint összesen 3 pályázat érkezett:Ezek közül a nyertes a Margit híd és a déli összekötő Duna-híd tervezésében is részt vevő MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. lett. A közbeszerzés leírása szerint a híd 700 méter hosszú, 1,2 méter széles lesz, két oldalán kb. 4 helyen 60-60 cm-es kiszélesedéssel kiálló helyekkel. A függőhíd mellett a meglévő utakat is meg kell erősíteni és részben új nyomvonalakat is ki kell építeni.