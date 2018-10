A falvak és városok közvilágítása is megújulhat

A Tungsram és az E.ON Hungária közösen megvalósított projektjeinek célja, hogy Magyarországon - a települések lakosságszámától függetlenül - olyan közvilágítás-technológiai megoldásokat alkalmazzanak, amelyek nem csupán energiatakarékosak, költséghatékonyak, hanem a településen lakók és az önkormányzatok igényeinek is megfeleljenek. Lényege, hogy az E.ON okosváros koncepciójának mentén az adott településhez igazítják a világítástechnikát. Ehhez előbb méréseket végez az energiacég, majd a település igényeihez alkalmazkodva az együttműködő két vállalat tervezi meg a mérhető, szabványoknak megfelelő fényszolgáltatást.A két cég együttműködése nem csak a közvilágításra, hanem az ipari és beltéri világítás korszerűsítésekre és ezekben alkalmazható okos világítástechnikai megoldásokra is érvényes. Az elképzelések szerint a jövőben közösen dolgoznak az energia-ellátás, az energia-hatékonyság, az akkumulátorok felhasználása, a megújuló energiaforrások és az okoshálózatok, illetve ipari internethálózatok területén is. A két vállalat további tervei között szerepel, hogy a közösen megvalósított világítási megoldásokat népszerűsítsék a környező országokban is.A világítás mellett, a fűtési, hűtési rendszerek korszerűsítésére is vannak új kezdeményezések. Korábban már írtunk az E.ON és a Microsoft közös együttműködéséről, ahol új szabványokat teremtő szoftveres megoldást fejlesztettek ki az okosotthonok számára, a termék jövő év elejétől kerül a piacra és alkalmas lesz többek között arra, hogy áramköltséget takarítson meg és egységesítse a fűtési és hűtési rendszerek vezérlését.További kapcsolódó cikkek: