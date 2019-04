Ahol már befellegzett a bürokráciának: nincs több papíralapú adminisztráció

A szerződéskötések elektronikusan történnek, a személyes elektronikus aláírás minden szolgáltatásban azonosan érvényes. A dokumentumok esetében mindig a digitális változat számít hitelesnek, így gyakorlatilag megszűnt a papír alapú adminisztráció.

A június elején tartandó Future City Konferencia egyik kiemelt témája lesz az e-kormányzat, a szakértők többek között az okosodó közigazgatás és kormányzás helyzetének és lehetőségeinek a kérdéseit fogják megvitatni.

A beiskolázásban is segít a rendszer

Nemrégiben rendezték meg Tartuban, Észtország második legnagyobb városában az "Estonian eGovernance Academy" képzési programot, ahol az országos és önkormányzati szintű e-kormányzás logikájának részleteiben merülhettek el a résztvevők. Észtország a kétezres évek elejétől fokozatosan tört a digitális közigazgatás élére, de már a kilencvenes években is kiemelkedő hangsúlyt fektettek a digitális képesség fejlesztésére a közoktatásban és széleskörű lakossági programokban is.Az észt állami informatikai rendszerek három alappillére az adatvédelem, a digitális személyazonosítás és az adatrendszereket összekötő X-Road, ami egy internetalapú gerinchálózat, melyet legegyszerűbben egy robotkarként képzelhetünk, ami ha megkapja az engedélyt, megkeresi a szükséges terméket és kiviszi a felhasználó számára. Az X-Road hozzáfér a köz- és a magánszféra adatbázisaihoz is, így a felhasználók az adóbevallásuktól a banki ügyeikig szinte mindent elintézhetnek mindössze néhány kattintással, akár otthonról. A személyes adatok védelmén túl alapelv az is, hogy minden adatot csak egyszer kell megadni, onnantól minden kérdés és igénylés az X-Road használatával történik, tilos az adatok újra bekérése és másolása.Ma már az észt állampolgárok legnagyobb része online intézi a közigazgatáshoz, adóbevalláshoz, egészségügyhöz, oktatáshoz és minden egyéb területhez tartozó ügyeit. Egy ilyen rendszer bevezetésében a fokozatosság nagyon fontos, egy-egy új rendszer felhasználóinak száma általában 3-6 év után nő meg ugrásszerűen, és a technológiai vagy pénzügyi háttérnél mindig sokkal fontosabb a kompetencia fejlesztés és a változás menedzsment. A szakrendszereknek hála a kormányülések átlagosan 5 percig tartanak, mivel az érintett szereplők előzetesen megkapják, és online véleményezik is a dokumentumokat, így csak a megosztó témaköröket vitatják meg személyesen.Az ARNO oktatási alkalmazás például az oktatási férőhelyek és az otthontól való gyalogos távolság alapján tesz javaslatot a gyerekek beiskolázására. Egy gyerek születésénél például ma egy lépéssel otthonról elintézhető számos regisztráció és járulék folyósítása, a jövőben viszont erre sem lesz szükség, hiszen a születésről értesülve ezek automatikusan elindíthatók, és a szülőnek csak jóvá kell hagyni a folyamatot.