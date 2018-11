Akár a dugódíj bevezetésén is lehetne gondolkozni

A város tudatos átformálásával foglalkozó panelbeszélgetésén arról volt szó, hogy jelenleg, a nagyszabású projektek épülésének korszakában nagyon fontos, hogy a fejlesztések a város egészének igényeit is figyelembe vegyék, hiszen ezek a beruházások akár egy egész évtizedet is átívelnek, és túl mutatnak önmagukon.elmondta, hogy az újonnan megalakult Közfejlesztések Tanácsa akkor lehet igazán sikeres, ha nem egy újabb bürokratikus elem lesz csupán. Fontos lenne, hogy inkább koordinációs szerepet lásson el, a fővárosi összképre tudjon hatást gyakorolni. Tere van ugyanis arra, hogy a kerületekkel kommunikálva ugyan, de átlássa a város teljes fejlődési irányait, és így lehetőség nyíljon a szinergiák minél hatékonyabban kihasználására.az előzőekhez hozzátette, hogy Budapestet lassan túlterheljük autós közlekedéssel, így véleménye szerint lehet, hogy el kéne gondolkozni a dugódíj bevezetésén, amelynek köszönhetően például felértékelődnek az olyan csomópontok, mint a Dél-Buda Városközpont. A szakember szintén elmondta, hogy a digitalizáció fejlődésével nagyobb szerepet kaphat a home office, amelynek következményeként a városok vonzáskörzete kibővülhet.

Property Investment Forum 2018 (galéria, 15 kép)

A szakemberek szintén beszélgettek a nagyobb grandiózus projektekben rejlő illetve az egymás közötti szinergiák kihasználási lehetőségeiről valamint a környezettudatosság fontosságáról.szerint például kiemelt fontosságú, hogy már a tervezési-előkészítési szakaszba bevonják az üzemeltetőt, hogy megfelelően hatékony épület jöhessen létre minden szempontból. Így a korábban már bevont üzemeltető hatékonyan tudja működtetni a házat. A Central Parkkal kapcsolatban elmondta, hogy a projekt 7-8 fázisban valósul meg, de minden fázisban kiemelt szerepet kap a hatékonyság.arról beszélt a Liget Projekt kapcsán, hogy a beruházás során új elemet jelentett, hogy a fejlesztő egyben az üzemeltető is lesz. Ez az állami projekteknél a szakember véleménye szerint követendő minta lehet.szintén elmondta, hogy szinergiákat többféleképpen is igyekeznek kihasználni a beruházás során, illetve hozzátette, hogy a nagy projektek esetében végig kell gondolni, hogy ezeknek a fejlesztéseknek jelentős hatásuk van a távolabbi környezetükre is. A szakember szintén elmondta, hogy a koncepció megalkotása során végig fontos volt a környezettudatosság, például ez alapján jutottak arra a megoldásra, hogy a műlyégpálya hihetetlen hűtőkapacitását nyáron is igyekeznek kihasználni, így központi hűtési megoldást alkalmaznak az épületek esetében. A követelményeknek megfelelően az épületek energiafelhasználása több mint 25 százalék megújuló energiával fog működni, amelyhez távfűtést használnak majd.még az előzőekhez hozzátette, hogy véleménye szerint gyakran a felhasználók akadályozzák meg a fejlesztőt abban, hogy hatékony épületet hozzon létre. A piaci igényeket is figyelembe kell tehát venni.